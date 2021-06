Inflacja w maju osiągnęła najwyższy poziom w tym roku, w czerwcu wzrost cen spowolni do ok. 4,5 proc., rozpoczynając trend spadkowy - ocenił analityk Polskiego Instytutu Ekonomicznego Jakub Rybacki w komentarzu do danych GUS.

Główny Urząd Statystyczny podał we wtorek w szacunku flash, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły w maju o 4,8 proc. rdr, a w porównaniu z poprzednim miesiącem o 0,3 proc. W kwietniu wskaźnik CPI wyniósł: 4,3 proc. rdr i 0,8 proc. mdm. W komentarzu do danych Rybacki podkreślił, że inflacja osiągnęła najwyższy poziom w tym roku, natomiast kolejne miesiące powinny przynieść spadek dynamiki cen paliw oraz inflacji bazowej. Wskazał, że majowy odczyt to przede wszystkim efekt dalszego wzrostu cen żywności oraz paliw. Jak dodał, na podstawie dostępnych danych PIE szacuje, że inflacja bazowa spadła z 3,9 do 3,8 proc. rdr. GUS: Inflacja CPI w maju wyniosła 4,8 proc. Zobacz również W ocenie analityka, w czerwcu inflacja rozpocznie trend spadkowy – wzrost cen powinien spowolnić do około 4,5 proc. rdr. "Będzie to głównie efekt mniejszego wzrostu cen paliw. Inflacja bazowa oraz ceny żywności prawdopodobnie utrzymają się na podobnych poziomach" - ocenił. Rybacki przewiduje, że do końca roku inflacja CPI będzie przekraczać górną granicę celu NBP (3,5 proc.). "Ceny paliw będą systematycznie podwyższać wskaźnik w drugiej połowie roku średnio o 1 pkt. Spodziewamy się stopniowego obniżania inflacji bazowej. Równocześnie jej spadki rekompensować będzie przyśpieszający wzrost cen żywności. Będzie to efekt m.in. dynamicznego wzrostu cen zbóż na globalnych rynkach rolnych" - stwierdził ekspert.