Inflacja w lipcu

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu 2023 r. wzrosły rdr o 10,8 proc., a w porównaniu z poprzednim miesiącem spadły o 0,2 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny.

Poniżej poszczególne składniki wskaźnika inflacji za lipiec i czerwiec 2023 r.

lipiec lipiec czerwiec czerwiec rdr mdm rdr mdm INFLACJA OGÓŁEM 10,8 -0,2 11,5 0,0 Żywność i napoje bezalkoholowe 15,6 -1,2 17,8 -0,3 Nośniki energii 16,7 0,0 18,0 -0,3 Paliwa do prywatnych środków transportu -15,5 0,4 -18,0 -0,9

Miesiąc wcześniej - w czerwcu - inflacja konsumencka wynosiła 11,5 proc., zaś w maju – 13 proc. rok do roku.

Wcześniejsze szacunki

Przed podaniem danych przez GUS ekonomista Banku Pekao Kamil Łuczkowski szacował, że inflacja spadnie do poziomu 11 proc. - Według naszych prognoz, w lipcu po raz pierwszy od połowy 2020 r. - nie licząc wprowadzenia Tarczy Antyinflacyjnej w lutym 2022 r. - zanotowaliśmy spadek cen w ujęciu miesięcznym. W efekcie inflacja w ujęciu rocznym spadła do 11 proc. z 11,5 proc. w czerwcu. – ocenił.

Zdaniem Kamila Łuczkowskiego, głównym motorem spadku cen w lipcu była żywność, choć presja inflacyjna zmniejszyła się także w innych kategoriach produktów i usług. Ale jednocześnie ten spadek inflacji może okazać się za niski, żeby liczyć na zejście inflacji poniżej 10 proc. już w sierpniu.

„Widzimy wzrost ceny ropy naftowej na rynkach światowych, co przełoży się także na ceny na stacjach benzynowych. To jest jeden z czynników, który sprawi, że inflacja zejdzie poniżej 10 proc. prawdopodobnie dopiero we wrześniu” – dodał ekonomista Banku Pekao.

Zejście inflacji poniżej 10 proc. ma duże znaczenie, ponieważ prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński uznał to za jeden z warunków obniżek stóp procentowych. Wśród innych warunków Glapiński wymienił m.in. przekonanie, że inflacja będzie się dalej obniżać w stronę celu.

„Naszym zdaniem na koniec roku inflacja spadnie poniżej 7,5 proc.” – dodał Łuczkowski.