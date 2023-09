W piątek Główny Urząd Statystyczny opublikuje szybki szacunek inflacji we wrześniu.

„Wrzesień przyniósł duży spadek inflacji. Spodziewamy się, że inflacja spadła do 8,3 proc. z 10,1 proc. w sierpniu” – powiedział PAP ekonomista banku ING BSK Adam Antoniak.

Reklama

Jego zdaniem jedną z głównych przyczyn spadku inflacji jest wysoka baza statystyczna sprzed roku. Przypomniał, że wrześniu 2022 r. inflacja ceny wzrosły mdm o 1,6 proc.

„Do tego doszedł jeszcze spadek cen żywności przez czwarty miesiąc z rzędu, ceny paliw, które we wrześniu mocno spadają, podniesienie limitu zużycia energii elektrycznej w ciągu roku, poniżej którego to limitu cena energii jest zamrożona, darmowe leki dla dzieci. Łącznie więc we wrześniu czynników dezinflacyjnych było dużo” – ocenił ekonomista ING BSK.

Reklama

Jego zdaniem w kolejnych miesiącach tempo spadku inflacji wyraźnie spowolni.

„O tym, jaka będzie inflacja na koniec roku, zdecydują w dużej mierze ceny paliw. Spodziewamy się, że w ostatnim kwartale roku ceny paliw pójdą wyraźnie w górę, inflacja na koniec roku będzie więc wynosić ok. 7 proc.” – powiedział Adam Antoniak. (PAP)

autor: Marek Siudaj