Wprawdzie inflacja w kwietniu okazała się nieco wyższa niż prognozowali analitycy, którzy spodziewali się spadku nawet do 2,1 proc., nie zmienia to faktu, że stopa inflacji po raz pierwszy od prawie trzech lat zbliżyła się do celu inflacyjnego Banku Anglii, wynoszącego 2 proc.

Oznacza to też, że inflacja w Wielkiej Brytanii jest niższa niż w USA, we Francji, w Niemczech i w strefie euro.

Jak wyjaśnił ONS, do spadku inflacji w największym stopniu przyczyniły się niższe ceny gazu i elektryczności. Ceny energii były o 27 proc. niższe w kwietniu w porównaniu do tego samego miesiąca rok wcześniej, przy czym w przypadku gazu spadek wyniósł 38 proc. Na obniżenie stopy inflacji wpływ miały także spowolnienie wzrostu cen papierosów i żywności, z kolei czynnikami ją podnoszącymi były koszty rachunków za telefon komórkowy i wynajmu mieszkań.

Ceny energii, które na całym świecie zaczęły rosnąć gwałtownie przed rosyjską inwazją na Ukrainę i po jej rozpoczęciu, w największym stopniu były odpowiedzialne za to, że stopa inflacji w Wielkiej Brytanii osiągnęła poziomy niewidziane od dziesięcioleci. W październiku 2022 roku doszła do 11,1 proc., co było najwyższą wartością od 41 lat.

"Dzisiejszy dzień to ważny moment dla gospodarki, ponieważ inflacja wróciła do normy. To dowód na to, że plan działa i że trudne decyzje, które podjęliśmy, przynoszą efekty. Przed nami jaśniejsze dni, ale tylko wtedy, gdy będziemy trzymać się planu poprawy bezpieczeństwa gospodarczego i (zwiększania) możliwości dla wszystkich" - oświadczył brytyjski premier Rishi Sunak.

Bank Anglii oświadczył wcześniej w maju, że spodziewa się, iż inflacja wkrótce spadnie "blisko" docelowego poziomu. Ostrzegł jednak, że chce zobaczyć więcej dowodów przed podjęciem decyzji o obniżeniu stóp procentowych, co oznacza, że sierpień lub wrzesień wydają się być najbardziej prawdopodobnym terminem pierwszej obniżki, jeśli inflacja będzie nadal spadać zgodnie z oczekiwaniami. Główna stopa procentowa od sierpnia 2023 roku wynosi 5,25 proc., co jest najwyższym poziomem od 16 lat. Najbliższe posiedzenie Komitetu Polityki Monetarnej Banku Anglii odbędzie się 20 czerwca.

