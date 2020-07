"Bycie matką to wielkie szczęście i mnóstwo wspaniałych emocji. Ale to też gigantyczna odpowiedzialność i ciężka praca. Praca, którą państwo musi dostrzegać i doceniać. Dlatego proponuję 200 zł dodatku do emerytury dla matek za każde dziecko. Zrobimy to!#Trzaskowski2020" - głosi wpis na twitterze.

Propozycję tę sformułowała już w niedzielę podczas spotkania wyborczego w Katowicach żona kandydata Małgorzata Trzaskowska. Wyraziła przekonanie, że matki wychowujące dzieci powinny być docenione i otrzymywać dodatek do emerytury – przyjemniej 200 zł za każde dziecko. "Wiele razy o tym z Rafałem rozmawiałam. Ufam mu i wiem, że tego dopilnuje, wy też możecie mu zaufać" – oświadczyła.