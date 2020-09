Podczas awantury o termin wyborów prezydenckich rozeszła się plotka, że Jarosław Kaczyński zwoła jesienią kongres zjednoczeniowy i jego PiS wchłonie małych koalicjantów – Solidarną Polskę Zbigniewa Ziobry oraz Porozumienie Jarosława Gowina. Po tym ruchu znikną w końcu kłopoty z brakiem dyscypliny, a sam Kaczyński będzie wreszcie partyjnym „przełożonym” dwóch grupek, bez których nie uda mu się w Sejmie złożyć większości.

Do niczego takiego nie doszło. A co więcej – plotka odwracała bieg zdarzeń.

Pukanie Ziobry do PiS

To Ziobro po raz kolejny ponowił prośbę o przyjęcie go wraz z Solidarną Polską do PiS. A Kaczyński ponownie odmówił. Na dodatek zapowiedział rekonstrukcję rządu, która zredukuje rolę obu sojuszników, bo będą mieli mniej stanowisk: po jednym ministerialnym zamiast dwóch.

Na pozór zabiegi Ziobry o powrót do dawnej partii zdają się nielogiczne. Teraz ma pozycję kogoś, kto przynajmniej próbuje dyktować warunki – może być języczkiem u wagi, bo ma w Sejmie własnych posłów. – Ale tylko po powrocie do PiS Ziobro może liczyć na udział w walce o pozycję lidera całej Zjednoczonej Prawicy, kiedy Kaczyński odejdzie na emeryturę. Wierzy w to, że mogłoby mu się udać – tłumaczy polityk bliski premierowi Mateuszowi Morawieckiemu.