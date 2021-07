Tusk, od soboty p.o. szefa PO, podczas konferencji prasowej przypomniał, że w sobotnim wystąpieniu mówił o wykorzystywaniu pozycji politycznej przez urzędników partii rządzącej, w tym dla celów finansowych. "Wielu komentatorów ukuło termin +koryto plus+. Może nie jest to najbardziej elegancki termin, ale obawiam się, że oddaje dość dobrze stan rzeczy dzisiaj w Polsce" - zaznaczył.

Jak zauważył, przewidywał, że PiS zwołuje swój kongres, żeby "naradzić się jak dalej doić Rzeczpospolitą", tylko żeby było to mniej widoczne i mniej drażniło obywateli. "Szczerze powiedziawszy, nie wierzyłem do końca, że trafię idealnie na 100 proc. w istotę tego wczorajszego wydarzenia" - dodał.

Tusk zauważył, że sanacyjna uchwała PiS przeciwko nepotyzmowi w spółkach Skarbu Państwa ma zawierać zastrzeżenia i wyjątki. "Jeśli rzeczywiście to jest pomysł na ukrycie tego nepotyzmu, to nazwijmy rzeczy po imieniu. Rodziny polityków PiS nie będą zatrudniane w spółkach Skarbu Państwa, chyba że tego bardzo chcą" - mówił Tusk.

Powołując się na informacje mediów - powiedział, że uchwała PiS nie będzie działała wstecz. "Ci wszyscy, którzy już wyciągają ze spółek Skarbu Państwa, mogą być bezpieczni, a ci którzy chcieliby dołączyć do tej grupy, będą musieli tyko bardzo chcieć i nadal będą mogli to robić" - wskazał Tusk.

W przyjętej w sobotę podczas Kongresu PiS uchwale postanowiono, że współmałżonkowie, dzieci, rodzeństwo oraz rodzice posłów i senatorów PiS nie mogą zasiadać w Radach Nadzorczych spółek Skarbu Państwa ani być; zakaz dotyczy też zatrudniania w spółkach SP członków najbliższej rodziny posłów i senatorów PiS. W uchwale zaznaczono, że zakazy nie obejmują osób, które zostały "zatrudnione/pracują w strukturach spółek Skarbu Państwa ze względu na swoje kompetencje, doświadczenie zawodowe i jednocześnie doszło do nadzwyczajnej sytuacji życiowej".

Tusk: Kaczyński zapisał PiS, ale też w jakimś sensie Polskę, do proputinowskiego obozu politycznego w UE

Prezes PiS Jarosław Kaczyński zapisał PiS, ale też zapisał w jakimś sensie Polskę, do jednoznacznie proputinowskiego obozu politycznego w UE - powiedział w niedzielę p.o. szefa PO Donald Tusk. Według niego, PiS uparło się, by realizować polityczną i międzynarodową agendę Putina w Polsce i w Europie.

W zeszłym tygodniu prezes PiS Jarosław Kaczyński poinformował, że przywódcy wielu partii w Europie, w tym PiS, Bracia Włosi, włoska Liga, we Francji Zjednoczenie Narodowe, na Węgrzech Fidesz podpisują wspólną deklarację. "Nie chcemy rewolucji, które przyniosą radykalne ograniczenie wolności" - podkreślił Kaczyński.

Tusk odnosząc się do tej deklaracji ocenił w niedzielę na konferencji prasowej w Warszawie, że "prezes PiS Jarosław Kaczyński podjął decyzję o zapisaniu PiS - a to oznacza w jakimś sensie o zapisaniu Polski - do obozu partii politycznych, które nie ukrywają swojej niechęci do zjednoczonej Europy, które nie ukrywają swoich takich nacjonalistycznych przeciwspólnotowych skłonności i tendencji".

"I to, co się rzuca najwyraźniej w oczy wszystkich obserwujących europejską scenę polityczną, zapisał PiS - ale też zapisał w jakimś sensie Polskę - do jednoznacznie proputinowskiego obozu politycznego w Unii Europejskiej" - powiedział Tusk.

Według niego, "nowi koledzy" Kaczyńskiego różnią się między sobą. "Ale w tej sprawie wszyscy mają pogląd właściwie identyczny, znaczy bliższa ich sercu jest z całą pewnością putinowska Rosja niż Unia Europejska" - dodał.

"Ja powtarzam od kilku lat z narastającym niepokojem, że z jakiś bliżej nieznanych powodów pan Kaczyński i PiS uparli się, aby realizować punkt po punkcie polityczną i międzynarodową agendę Putina w Polsce i w Europie. Zarówno jeżeli chodzi o politykę wewnętrzną, jak i politykę zagraniczną" - mówił Tusk.

Jego zdaniem konsekwencje tego "mogą być dużo groźniejsze niż sobie wyobrażamy". "Bo w Unii Europejskiej, dla tej normalnej politycznej większości, ten ruch jest ruchem, nie tylko radykalnym, nie tylko antyeuropejskim, albo eurosceptycznym, ale jest też ruchem, z którym jakby te cywilizowane partie polityczne nie chcą mieć zbyt wiele wspólnego" - podkreślił Tusk.

Według niego, jest to kolejny krok w stronę pełnej izolacji Polski. "Naprawdę jedyną osobą, która po czymś takim otwiera kolejnego szampana po decyzjach PiS-u jest Putin na Kremlu" - ocenił Tusk.

Apelował też o rzetelne i krytyczne analizowanie wynikających z tego konsekwencji politycznych. "One mogą mieć - jeśli PiS będzie rządził w Polsce dłużej - nieodwracalne skutki dla naszego bezpieczeństwa, dla naszej pozycji międzynarodowej" - stwierdził.

Deklaracja - jak poinformowała w komunikacie Grupa Europejskich Konserwatystów i Reformatorów - została podpisana w piątek przez: prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, przewodniczącą Braci Włochów Giorgię Meloni, przewodniczącego hiszpańskiego Vox Santiago Abascala, przewodniczącego Fideszu Viktora Orbana, przewodniczącego Ligi Matteo Salviniego, przewodniczącą Zjednoczenia Narodowego Marine Le Pen oraz kilkunastu innych partii centro-prawicowych z Bułgarii, Austrii, Belgii, Danii, Estonii, Finlandii, Grecji, Holandii, Litwy i Rumunii.

W deklaracji jej sygnatariusze podkreślili, że celem podjętej przez nich współpracy jest głęboka reforma UE poprzez powrót do idei, które legły u jej podstaw z suwerenną rolą narodów europejskich. Ponadto w deklaracji zwrócono uwagę na spadek zaufania obywateli państw członkowskich do jej instytucji, co - według sygnatariuszy - jest konsekwencją "reinterpretacji treści Traktatów".

"Aby zatrzymać i odwrócić ten trend, konieczne jest stworzenie – obok istniejącej zasady przyznania – zbioru nienaruszalnych kompetencji państw członkowskich Unii Europejskiej i odpowiedniego mechanizmu ich ochrony z udziałem krajowych sądów konstytucyjnych lub organów o równoważnych im kompetencjach. Wszelkie próby przekształcania urzędów europejskich w ciała nadrzędne wobec konstytucyjnych instytucji narodowych rodzą chaos, podważają sens traktatów, kwestionują podstawową rolę konstytucji państw członkowskich, a wynikłe stąd spory kompetencyjne są w rezultacie rozstrzygane przez brutalne narzucanie woli silniejszych politycznie podmiotów podmiotom słabszym. To zaś niszczy podstawę funkcjonowania wspólnoty europejskiej jako wspólnoty wolnych narodów" – czytamy w deklaracji.

Ponadto w deklaracji wśród kluczowych wyzwań wymieniono zahamowanie negatywnych trendów demograficznych, a rodzinę uznano za podstawową komórkę narodów.

Rozmowy dotyczące ostatecznego kształtu deklaracji trwały od wielu miesięcy, a z poziomu PE prowadzili je Ryszard Legutko, Tomasz Poręba, Zdzisław Krasnodębski, a z Polski - Paweł Jabłoński.

W komunikacie EKR poinformowano, że we wrześniu w Warszawie planowana jest konferencja ideowa z udziałem sygnatariuszy listu, która będzie kontynuacją ogłoszonej dziś inicjatywy.

"Otwartość PO na współpracę jest pełna; jestem gotów do każdej współpracy z opozycją"

Otwartość PO na współpracę pozostaje pełna, jestem gotów do każdej formy współpracy z opozycją, będę respektował autonomię naszych partnerów i pełną niezależność ich decyzji, szanuję ich odmienne poglądy - powiedział w niedzielę p. o. szefa Platformy Obywatelskiej Donald Tusk.

W niedzielę na konferencji prasowej Tusk został zapytany przez PAP o przyszłość Koalicji Obywatelskiej po jego powrocie do krajowej polityki.

Odpowiadając na to pytanie Tusk zapewnił, że KO "miała i ma bardzo poważną misję do zrealizowania" w polskiej polityce. "Najbardziej pozytywnym scenariuszem dla Polki jest budowanie takiej siły politycznej, która (...) stworzy rzeczywistego konkurenta dla dziś rządzących, zdolnego do wygrania wyborów" - powiedział.

Ocenił, że "poczucie beznadziei w Polsce" brało się z tego, że "bardzo wielu Polaków sądziło, że PiS będzie tutaj, jeśli nie na wieczność, to na dekady, bo nie ma tutaj żadnej alternatywy".

"Każdy krok, każda decyzja, każda forma współpracy, która odbuduje wiarę Polaków, że możliwa jest szybka, mocna i pozytywna zmiana, to dla mnie pierwsze przykazanie" - podkreślił Tusk.

Zapowiedział, że jeszcze w tym tygodniu spotka się ze wszystkimi partnerami w ramach KO, a także z klubem parlamentarnym KO. "Moją intencją jest, żeby uzyskać (w KO - PAP) nową energię i pomysły na współpracę" - zapewnił.

Zapowiedział, że będzie odpowiedzialny za PO, ale "nie przeciwko partnerom, tylko w bliskiej współpracy z każdym, kto jest gotów współpracować". Zapewnił również, że będzie podchodził z szacunkiem i "respektem" od "różnych pomysłów, do odmienności". "To samo mogę powiedzie o przywódcach innych partii opozycyjnych" - wyjaśnił.

Zapowiedział, że jest otwarty na współpracę z tymi, dla których ważnych jest "kilka prostych prawd" - wymienił: "przywrócenie elementarnego i moralnego porządku w polskiej polityce", "przywrócenie bezpiecznego i dumnego miejsca Polski w Europie" oraz "przywrócenie rządów prawa, konstytucji i praw człowieka". "To w tych sprawach wychodzili ludzie na ulicę" - przypomniał.

Zapewnił, że chce pracować na partnerskich zasadach "z każdym, kto to rozumie i będzie chciał nawzajem sobie pomóc, żeby pokonać tych, którzy niszczą Polskę, o której myśmy marzyli" i o której marzy "większość Polaków".

"To oznacza, że otwartość PO na współpracę pozostaje pełna, Jestem gotów do każdej formy współpracy, ale będę respektował autonomię naszych partnerów, pełną niezależność ich decyzji. Nie będę naciskał. Szanuję ich odmienne poglądy. (...) My potrzebujemy dużo więcej akceptacji wszyscy dla siebie. To dotyczy polityków, ale przede wszystkich także wszystkich ludzi. Akceptujmy fakt, że jesteśmy różni, mam czasami inne poglądy, ale szanujmy się na wzajem. To nie jest takie trudne" - powiedział Tusk.

"Bez wzajemnej akceptacji i szacunku wszyscy stracimy, przede wszystkim Polska" - dodał.

"Rozpocznę pilne konsultacje na rzecz przekazania mojego urzędu w EPP"

Rozpocznę pilne konsultacje na rzecz przekazania mojego urzędu w EPP - zapowiedział p.o. szefa PO Donald Tusk. Wyjaśnił też, że przekazanie przez niego władzy w europejskiej partii będzie wymagało kilku miesięcy. W dość szybkiej perspektywie ta sprawa będzie rozstrzygnięta - zapewnił.

W niedzielę na konferencji prasowej Tusk został zapytany przez PAP o to, czy po powrocie do polskiej polityki i objęciu funkcji p.o. szefa Platformy Obywatelskiej pozostanie szefem Europejskiej Partii Ludowej (EPP).

Odpowiedział, że "w sensie prawnym i formalnym nie ma tutaj żadnych przeszkód". "Ale moim zamiarem jest zaangażowanie się na 100 procentach, a nie na 90 procentach w sprawy polskie" - dodał.

Przyznał, że już poinformował swoich partnerów - "premierów i prezydentów z EPP i liderów partyjnych" - o swoim powrocie do polskiej polityki. "To oznacza pewien kalendarz. Będzie to wymagało kilku miesięcy. Mamy zjazd EPP jesienią i tam poinformuję, że moja kadencja tak, czy inaczej się kończy i rozpocznę pilne konsultacje na rzecz przekazania mojego urzędu w Europie mojej następczyni lub mojemu następcy. Jak znam życie to może potrwać kilka miesięcy, więc w dość szybkiej perspektywie ta sprawa będzie rozstrzygnięta" - powiedział lider PO.

"Moja aktywność będzie polegała na nieustannym kontakcie z ludźmi"

We wtorek będę rozmawiał z partnerami koalicyjnymi, a w środę z całym klubem parlamentarnym KO -zapowiedział w niedzielę lider Platformy Obywatelskiej Donald Tusk. Moja aktywność będzie polegała na nieustannym kontakcie z ludźmi - dodał.

"Moja aktywność będzie polegała na nieustannym kontakcie z ludźmi. Ale na razie muszę uporządkować sytuację po tym, co stało się wczoraj w Platformie, więc w środę będę rozmawiał z całym klubem (KO), a we wtorek będę rozmawiał także z naszymi partnerami koalicyjnymi" - powiedział Tusk na konferencji prasowej.

Przekazał, że w poniedziałek udaje się do Szczecina i woj. zachodniopomorskiego.

"Za chwilę będę rozmawiał z moimi koleżankami i kolegami o tej wizycie. Jestem umówiony z panem (europosłem Bartoszem) Arłukowiczem, dzięki któremu też jestem dzisiaj tu, gdzie jestem - jeszcze raz chciałem mu za to podziękować. I to jest oczywiście taki pierwszy etap, powiedziałbym mocna rozgrzewka - bardzo ważny dla mnie" - powiedział. Dodał, że przygotowany zostanie plan - ale jego podróże po Polsce "to nie będzie "+Tuskobus+".

Lider PO zapowiedział, że ma zamiar odwiedzić wszystkie województwa. "Myślę, że do wyborów może jest szansa, że odwiedzę wszystkie powiaty" - dodał.

Odniósł się też do pytania o to, że jest p.o. szefa partii, a nie jestem parlamentarzystą. Jak mówił, "to się nie zmieni do wyborów. Już parę razy wyjaśniałem, że nie jestem zainteresowany jakimiś łamigłówkami i hiper konstrukcjami, że będą jakieś wybory uzupełniające do Senatu (...); były takie plotki. Wiem, na co się zapisałem i wiem, że to jest podwójne wyzwanie być liderem partii politycznej, opozycyjnej z ambicjami, żeby pokonać rządzących i być poza parlamentem" - tłumaczył.

Tusk odniósł się także do reakcji polityków różnych partii dotyczących jego powrotu do polskiej polityki. "Mam świadomość, że nie wszyscy się cieszą, a niektórzy być może udają, że się cieszą. Wiedziałem przecież, za co się biorę i nie miałem tutaj nadmiernych oczekiwań" - powiedział.

Jak dodał, "ci, którzy mają wiedzieć, w jaki sposób chcę pokonać PiS, już wiedzą". "Ale niektóre istotne karty chcę wyłożyć w odpowiednim czasie" - zaznaczył. (PAP)