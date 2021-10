Podczas czwartkowej debaty w Sejmie nad przedłużeniem stanu wyjątkowego w pasie przygranicznym z Białorusią szef MSWiA Mariusz Kamiński zapowiedział, że "granica polska jest twardą granica i będzie twardą granicą". Dodał, że trwają prace, by wschodnia granica Polski była "granicą najnowocześniej zabezpieczoną w Europie". Zapowiedział, że będzie to "nie tylko bariera fizyczna, niezwykle solidna", ale także systemy elektroniczne. "To będzie nowoczesna granica nie do przejścia" – oświadczył Kamiński.

Ociepa pytany w piątek przez dziennikarzy w Sejmie, czy na polsko-białoruskiej granicy będzie budowany mur odparł, iż "zapadła decyzja, że oczywiście będziemy budować trwałe ogrodzenie na granicy".

Dopytywany, co to znaczy trwałe ogrodzenie, odpowiedział: "To już są pytania o charakterze technicznym, to będzie mur w jakiejś formie, korzystając z doświadczeń międzynarodowych". Na pytanie czy będzie to tradycyjny, mur betonowy, Ociepa odparł, że "nie ma decyzji w tej sprawie".

"Wschodnia granica RP będzie zabezpieczona znacznie bardziej, niż to miało miejsce do tej pory, bo jest to jednocześnie granica wschodnia UE i NATO i mamy tutaj pełne wsparcie naszych sojuszników" - oświadczył wiceszef MON.

W czwartek późnym wieczorem za wyrażeniem zgody na przedłużenie stanu wyjątkowego o 60 dni w części województw podlaskiego i lubelskiego, przy granicy z Białorusią - o co wnioskował prezydent Andrzej Duda - zagłosowało 237 posłów, przeciw było 179, od głosu wstrzymało się 31. Stanem wyjątkowym objęte są 183 miejscowości (115 w woj. podlaskim i 68 w woj. lubelskim).