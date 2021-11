Wtym tygodniu PiS planował dwa ważne wydarzenia. Pierwsze to pokazanie tarczy antyinflacyjnej – wartego miliardy złotych pakietu regulacji, mających na celu złagodzenie skutków galopujących cen. Drugie to podsumowanie sześciu lat rządów Zjednoczonej Prawicy, w ramach którego snuto plany np. o wspólnej konferencji prezesa PiS i dwójki premierów – Beaty Szydło oraz Mateusza Morawieckiego; potem z kolei poszczególne resorty miały podsumować własne dokonania. Spektakl rozpisany więc był nie na dni, raczej na tygodnie. Jednak w momencie pisania tego tekstu do żadnego z tych wydarzeń nie doszło. Powód – zaostrzający się kryzys na granicy z Białorusią nie tworzy dla nich dobrego klimatu.