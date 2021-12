Premier podkreślił, że trzeba wypracować globalne rozwiązania w kwestii internetu i że jest to jedno z największych wyzwań stojących przed Organizacją Narodów Zjednoczonych.

Reklama

"Tak, jak została ona powołana po II wojnie światowej, aby uczynić świat lepszym, aby dbać o pokój, o stabilność, o rozwój w XX wieku, tak sądzę, że dziś również Organizacja Narodów Zjednoczonych podoła tym wyzwaniom XXI wieku" - powiedział Morawiecki.

Jednym z tych największych wyzwań - dodał - "jest właśnie wypracowanie najlepszych praktyk, modelu i obowiązków dla wszystkich państw na świecie w zarządzaniu tym wspaniałym narzędziem, które rodzi jednak dla ludzi wiele ryzyk, tworzy wiele nowych ryzyk".

"Jestem jednak przekonany, że ta konferencja, tutaj w Katowicach, w Polsce przyczyni się do wypracowania nowych rozwiązań, a jednocześnie przyczyni się do wdrożenia tych rozwiązań we wszystkich państwach całego świata" - powiedział premier.