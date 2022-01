"Dzisiaj taka nowelizacja byłaby przedwczesna, nie spodziewam się że pomimo tych ogromnych obniżek podatków będą potrzebne jakieś zmiany legislacyjne w ustawie budżetowej w miesiącach luty, marzec, kwiecień. Sądzę, że budżet mimo tych wielkich obniżek ze względu na jego szczelność, ze względu na to, że w Ministerstwie Finansów planowane są setki działań, które uszczelniają VAT, uszczelniają CIT, uszczelniają PIT" - powiedział Morawiecki podczas konferencji prasowej.

Reklama

Jego zdaniem jednak, nowelizacja jest "wysoce prawdopodobna" II poł. tego roku.

"Gdzieś w drugiej połowie roku myślę, że jest to wysoce prawdopodobne, że do takiej nowelizacji może dojść, ale na ten moment nie ma takiej konieczności" - dodał.

Ustawa budżetowa na 2022 r., nad którą pracuje obecnie Senat, zakłada deficyt na poziomie 29,9 mld zł, wzrost PKB na poziomie 4,6%, a średnioroczną inflację na poziomie 3,3%

Morawiecki: Mam nadzieję, że złoty będzie się stale umacniał

Premier Mateusz Morawiecki jest przekonany, że polska waluta będzie się "stale umacniała" w "pewnym trendzie", co – jak powiedział – jest ważne do "zbicia inflacji".

"My – jak to mówią ekonomiści - ścinamy ten czubek inflacji. Obniżamy oczekiwania inflacyjne. Staramy się wzmacniać polską złotówkę. […] 1 euro już kosztowało powyżej 4,70 zł. Dzisiaj złotówka jest mocniejsza. Mam nadzieję, że będzie się stale umacniała. Oczywiście w pewnym trendzie, to też jest ważne dla zbicia inflacji" – powiedział Morawiecki podczas konferencji prasowej.

Jak podał Główny Urząd Statystyczny (GUS), inflacja konsumencka wyniosła 8,6% w ujęciu rocznym w grudniu 2021 r., według szybkiego szacunku danych.