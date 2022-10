W piątek na Rynku Wielkim w Zamościu dyrektor lubelskiego oddziału GDDKiA Mirosław Czech, zastępca dyrektora Krzysztof Zwolan podpisali z prezesem Budimexu Arturem Popko umowę na zaprojektowanie i budowę 12,5 km odcinka drogi ekspresowej S17 od węzła Zamość Wschód do Zamość Południe. Jak podano, wartość kontraktu to ok. 440,6 mln zł.

Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk podczas konferencji stwierdził, że umowy nie byłoby bez decyzji rządu PiS z 2019 r. o zwiększeniu puli środków na inwestycje drogowe.

Wicepremier Sasin podczas konferencji prasowej przed podpisaniem umowy powiedział, że to wielki dzień dla Zamościa, Zamojszczyzny i województwa lubelskiego i całej wschodniej Polski, która w końcu zdobyła właściwe zainteresowanie władz naszego kraju. Jego zdaniem, wschodnia Polska potrzebuje wsparcia, żeby jej infrastruktura nie odbiegała od poziomu rozwoju w innych częściach kraju. "Województwo lubelskie to wciąż, pomimo siedmiu już lat pracy naszego rządu, najbiedniejszy region naszego kraju i jeden z najuboższych regionów Unii Europejskiej" – podał Sasin i przytoczył dane Eurostatu z 2020 r., według których poziom zamożności województwa lubelskiego to zaledwie 48 proc. średniej UE, a najbogatsze regiony naszego kraju - Warszawa i region okołowarszawski - to aż 156 proc.

"To pokazuje jak wielkie są różnice rozwojowe i różnice zamożności poszczególnych regionów naszego kraju, jak wiele musimy w tej sprawie jeszcze zrobić, aby można było powiedzieć, że Polska jest rzeczywiście jedna i poziom rozwoju poszczególnych części naszego kraju jest podobny, a poziom życia mieszkańców Lubelszczyzny, Zamościa, Polski Wschodniej nie odbiega od poziomu życia mieszkańców innych regionów" - powiedział dodając, że do tego potrzebne są inwestycje, drogi ekspresowe i szybkie połączenia, które pozwolą ściągnąć tu inwestorów i nowe miejsca wysokopłatnej pracy.

Według Sasina, droga S17 sięgnie aż do granicy z Ukrainą w Hrebennem i wraz z fragmentem, który już istnieje pozwoli mieszkańcom dobrze komunikować się z resztą kraju. Jak przypomniał, oprócz S17 w województwie lubelskim planowana jest także budowa drogi ekspresowej S12 od Piask do Chełma, realizowana jest droga S19 Via Carpatia, ważna dla północnej części regionu i Białej Podlaskiej autostrada A2. "Te inwestycje, w momencie kiedy powstaną, spowodują, że sieć dróg na Lubelszczyźnie nie będzie uboższa niż w innych regionach naszego kraju. Tym samym, koło zamachowe rozwoju tych ziem zostanie uruchomione" - podał.

Wicepremier stwierdził, że inwestycji w drogę ekspresową S17 Zamość Wschód - Zamość Południe nie byłoby bez decyzji rządu PiS, kolejnych premierów tego rządu i wielu osób lobbujących na rzecz jej realizacji. "To pierwszy odcinek, na razie niewielki, 12 km obwodnicy Zamościa, ale już za chwilę będą kolejne takie umowy podpisywane na cały odcinek do Zamościa do Hrebennego - 48 km" - powiedział.

Wyraził nadzieję, że wkrótce również w budowie będzie odcinek drogi ekspresowej S17 od Piask do Zamościa i jeden z elementów "kręgosłupa komunikacyjnego Polski Wschodniej" zostanie zrealizowany. "To będzie początek nowego etapu, który połączy jeszcze bardziej Zamość z resztą Polski i z resztą Europy i spowoduje, że wszyscy ci, który będą chcieli to piękne miejsce odwiedzić będą mogli to zrobić łatwiej, szybciej i wygodniej" - przyznał dodając, że Zamość cieszy się uzasadnioną renomą perły turystycznej Polski.

Minister Adamczyk powiedział, że PiS dotrzymuje słowa. "Bez decyzji rządu w 2019 r. zwiększającej pulę środków, limit Krajowego Funduszu Dróg, nie byłoby tej inwestycji" - podkreślił. Zaznaczył, że inwestycja jest "zaprzeczeniem idei, którą wdrażali nasi poprzednicy: koncentracji inwestycji w regionach o dużym stopniu rozwoju". "Zapominano o Lubelszczyźnie, Podkarpaciu, Warmii i Mazurach, praktycznie o Zachodniopomorskim. Nie pamiętano o tych regionach, które czekały przez pokolenia na realizację tych inwestycji" - dodał.

"Dzisiaj Lubelszczyzna to już dobrze skomunikowany region naszego kraju, zresztą podobnie i Podkarpacie" - powiedział i wymienił inwestycje w drogi ekspresowe S19, S12 i S17. Przypomniał, że w przygotowaniu jest druga jezdnia obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego, realizowany jest program budowy 100 obwodnic, a rząd dofinansował budowę ponad 18 tys. km dróg gminnych i powiatowych. "By Polska się rozwijała i była wiodącym obszarem rozwoju gospodarczego musi tutaj być przede wszystkim zrealizowane zadanie związane z budową rusztu komunikacyjnego, tego drogowego i kolejowego" - podał.

Lubelski oddział GDDKiA poinformował, że w ramach budowy S17 Zamość Wschód - Zamość Południe powstanie dwujezdniowa droga ekspresowa (dwa pasy ruchu w obu kierunkach z pasami awaryjnymi), obiekty inżynierskie i drogi do obsługi ruchu lokalnego. Planowane są m in. dwa węzły drogowe, most, dziewięć wiaduktów oraz osiem przejść dla zwierząt.

Odcinek rozpocznie się węzłem Zamość Wschód, który będzie wybudowany na przecięciu z drogą krajową nr 74, w okolicach miejscowości Jarosławiec. Trasa będzie przebiegać na wschód od obecnej DK17, ominie Barchaczów oraz Łabunie i zakończy się węzłem Zamość Południe w okolicach Wólki Łabuńskiej, na skrzyżowaniu z drogą prowadzącą w kierunku miejscowości Tyszowce. W ramach inwestycji będzie rozbudowany także 4-km fragment DK74 od Zamościa do Miączyna.

GDDKiA planuje, że prace projektowe i roboty budowlane wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie zostaną ukończone w ciągu maksymalnie 36 miesięcy od daty podpisania umowy z wyłączeniem okresu zimowego (od 16 grudnia do 15 marca).

Jak podano, podpisany w piątek dokument jest pierwszym z trzech planowanych kontraktów dotyczących budowy S17 między Zamościem a Hrebennem o łącznej długości ok. 48 km. "Pozostałe dwa postępowania, na realizację odcinków Zamość Południe - Tomaszów Lubelski Północ oraz Tomaszów Lubelski Południe - Hrebenne, są już w końcowej fazie. Obecnie trwają obowiązkowe kontrole przetargów, które prowadzi Prezes Urzędu Zamówień Publicznych" - podała GDDKiA dodając, że po zakończeniu kontroli zostaną podpisane umowy z kolejnymi wykonawcami.

W przygotowaniu jest też pięć odcinków S17 między Piaskami a Zamościem o łącznej długości ok. 67 km. "Jeszcze w tym roku planujemy ogłoszenie przetargów na realizację trzech z nich. Dla dwóch (Łopiennik - Krasnystaw oraz Zamość Sitaniec - Zamość Wschód) toczy się procedura uzyskiwania decyzji środowiskowej" – podała GDDKiA.

Droga ekspresowa S17 na odcinku Piaski - Hrebenne stanowi element ciągu drogowego S17 Warszawa - Lublin - Zamość - Tomaszów Lubelski - Hrebenne (granica państwa). To także droga międzynarodowa E372 prowadząca z Warszawy do Lwowa. Trasa ta będzie się łączyć na węźle Piaski Wschód z planowaną drogą ekspresową S12, a poprzez wybudowane odcinki S12/S17 i istniejące węzły na obwodnicy Lublina, połączy się także z drogą ekspresową S19 Via Carpatia.