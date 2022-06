Ostry spór toczy się o dwa planowane odcinkiPierwszy ma przeciąć Mazury i połączyć Olsztyn z Ełkiem, gdzie spotka się z trasą. Do tej ostatniej arterii ma także zostać doprowadzona droga S16 od strony Białegostoku, co jednocześnie pozwoli dokończyć ważną dla rządu trasę. Tyle że oba fragmenty mają przeciąć tereny cenne przyrodniczo - Wielkie Jeziora Mazurskie i Biebrzański Park Narodowy, co wzbudza protesty ekologów, części mieszkańców i samorządów. Zagrożone byłyby bowiem obszary Natura 2000, gdzie m.in. chronione są rzadkie ptaki.