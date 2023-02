Premier podkreślił na konferencji prasowej, że "polskie państwo dokonuje ogromnych zamówień w polskich zakładach, w polskich fabrykach, tam gdzie tradycja produkcji broni była największa, ale również tam, gdzie ta tradycja była zanikająca lub nie było jej wcale".

"Tworzymy nowy, potężny potencjał produkcji w kraju (...). Po pierwsze dokapitalizujemy, dajemy kapitał z budżetu państwa polskiego do polskich fabryk, do polskich zakładów produkcji" - powiedział Morawiecki. Podkreślił, że jest to możliwe, dzięki silnym finansom publicznym i uzdrowieniu budżetu.

"Już podjąłem decyzję o dokapitalizowaniu całego konsorcjum Huta Stalowa Wola w wysokości 600 mln zł, to jest pierwsza transza, pierwsza rata można powiedzieć" - zaznaczył Morawiecki.

Jak dodał, kolejne wsparcie "to będzie 1 mld 200 mln zł nie tylko tutaj w Stalowej Woli, ale także np. 100 mln zł na dokapitalizowanie Autosanu na Podkarpaciu po to, aby można było produkować niszczyciele czołgów".

Huta Stalowa Wola S.A. (HSW) to jeden z największych i najważniejszych zakładów polskiego przemysłu zbrojeniowego; wchodzi ona w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej. W zakładzie powstają m.in. armatohaubice Krab, wyrzutnie rakiet Langusta oraz samobieżne moździerze Rak. W przyszłości w HSW powstawać mają także bojowe wozy piechoty Borsuk, które zastąpią w polskiej armii poradzieckie wozy BWP-1; obecnie trwają testy nowej konstrukcji. (PAP)

autor: Karol Kostrzewa, Agnieszka Pipała