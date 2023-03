Reklama

Do wojny w Ukrainie i wysokiej inflacji Polacy nieco przywykli. Dziś emocje rozpala temat stosunku papieża Jana Pawła II do pedofilii w Kościele (na kanwie reportażu TVN24). PiS momentalnie go zagospodarował. W Sejmie przeforsował uchwałę broniącą papieża Polaka, czym wprawił w zakłopotanie opozycję, która zagłosowała niejednolicie w tej sprawie. Na 2 kwietnia środowiska prawicowe szykują Marsz Papieski, do uczestnictwa w którym aktywnie namawiają politycy PiS.

Jak wybory, to i aborcja

Kluczowym wydarzeniem w kontekście sporów światopoglądowych może być też wyrok, jaki zapadł w tym tygodniu. Aktywistka Justyna Wydrzyńska została uznana przez Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie za winną udzielenia pomocy w dokonaniu aborcji. Kobieta wysłała tabletki poronne ciężarnej, która poprosiła o pomoc w usunięciu ciąży; dostała osiem miesięcy prac społecznych po 30 godzin miesięcznie.

