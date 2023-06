"Dzisiaj dyskutowaliśmy o podziale tej subwencji, jeszcze ostatnie szlify będą robione dzisiaj w Ministerstwie Finansów. Ale generalnie algorytm jest już skonstruowany, on premiuje miasta średniej wielkości, miasta mniejsze, ale także i gminy małe, te najmniejsze, będą bardzo usatysfakcjonowane, jestem przekonany o tym w związku z tym podziałem subwencji" - powiedział premier na konferencji po spotkaniu.

Dodał, że ten algorytm jest zależny od nowelizacji ustawy budżetowej, której projekt skierowany został do Sejmu.

Szef rządu mówił o współpracy rządu z samorządami oraz zwróceniu szczególnej uwagi na małe i średnie miasta, również w kontekście wsparcia finansowego.

"Chcemy w taki sposób układać współpracę z samorządami, aby Polska rozwijała się równomiernie (...). Był czas, kiedy duże miasta rozwijały się najbardziej dynamicznie, a reszta Polski bardzo często niestety musiał czekać, co skapnie z pańskiego stołu, jak to się po staropolsku mówiło. My zmieniliśmy tę filozofię działania, alokacji budżetu w taki sposób, aby w każdym zakątku Polski wyrównać możliwości rozwojowe wyrównywać" - powiedział.

"Powiedzieliśmy +stop+ polityce odwróconego Janosika (...) nasi poprzednicy z PO to taki odwrócony Janosik, Janosik na odwrót, zabierał biednym, żeby dać bogatym (...). My skończyliśmy z tą polityką" - dodał.

Skorzystają mniejsze ośrodki

Mówił, że rząd PiS w dużo większym stopniu przekazuje środki na inwestycje do małych i średnich miast oraz do gmin wiejskich.

Szef rządu podał, że w 2015 r. wszystkie dochody samorządów wyniosły 199 mld zł, a w roku 2022 r. - ponad 340 mld zł. "To jest wzrost o około 73-74 proc., to wyższy przyrost pomimo tych obniżek podatków niż wzrost nominalnego PKB w tym czasie" - powiedział premier.

Zwracał uwagę na m.in. rządowy Program Inwestycji Strategicznych.(PAP)

autor: Karol Kostrzewa, Grzegorz Bruszewski