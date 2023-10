Na platformie X (dawniej Twitter) na koncie Donalda Tuska opublikowano w środę krótkie nagranie, opatrzone wpisem "Wykręć numer PiS-owi!". Na nagraniu widać, jak polityk wchodzi do sztabu z kawą dla współpracowników, a potem telefonuje.

Reklama

Możemy naprawdę niezły numer wykręcić PiS-owi

"Możemy naprawdę niezły numer wykręcić PiS-owi. To znaczy wykręcić numer do kogoś znajomego i przekonać go, jeśli wiemy o nim, że się waha albo nie chce głosować. Jeśli wszyscy taki numer wykręcimy, to 15 października Polska będzie miała naprawdę z czego się cieszyć" – mówi Tusk.

Reklama

"Ty też możesz wykręcić numer PiS-owi i wtedy już na pewno razem zwyciężymy" – zwraca się do widzów lider PO.

15 października Polacy wybiorą na czteroletnią kadencję 460 posłów i 100 senatorów.

Autor: Katarzyna Lechowicz-Dyl