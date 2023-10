Skala naszego zwycięstwa pokaże, ile wolno nam zrobić – mówił przed wyborami ważny polityk Platformy Obywatelskiej, gdy zapytaliśmy go o proces „sprzątania po PiS”. Dziś już wiadomo, że nowa większość będzie miała najsilniejszy mandat społeczny do przeprowadzania zmian od czasu uchwalenia konstytucji z 1997 r. – i to w dwóch wymiarach.

Po pierwsze, listy dotychczasowej opozycji zdobyły łącznie 53,71 proc. głosów. Poprzedni rekord – 50,5 proc. – zanotowały ex aequo koalicje PO-PSL w 2007 r. i w SLD-PSL 2001 r. Po drugie, na nową większość zagłosowało 11,2 mln Polaków. To o ponad 3 mln więcej, niż uzyskały PiS w 2019 r. oraz PO-PSL w 2007 r. Pewna legitymizacja ułatwia rządzenie, ale może też wzmagać rewanżystowskie tendencje. Zwłaszcza że duża część wyborców głosowała na opozycję z nadzieją na twarde rozliczenie PiS z ośmiu lat rządów. Reklama Treść całego tekstu można przeczytać w piątkowym wydaniu Dziennika Gazety Prawnej oraz w eDGP.

Reklama Grzegorz Osiecki Tomasz Żółciak twitter Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję