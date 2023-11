Lider Platformy Obywatelskiej Donald Tusk, przewodniczący Polski 2050 Szymona Hołownia, prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz oraz współprzewodniczący Nowej Lewicy: Włodzimierz Czarzasty i Robert Biedroń parafowali umowę koalicyjną.

Tusk: Sprawy idą w dobrą stronę

Donald Tusk podczas konferencji prasowej poprzedzającej parafowanie umowy powiedział, że w przededniu rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości chcą oni pokazać, że można pracować dla kraju zgodnie, szybko i w harmonii.

"Sprawy idą w dobrą stronę i że niezależnie od tego, jak długo będziemy jeszcze czekali na rozstrzygnięcia, które są w ręku pana prezydenta, jesteśmy gotowi od dziś do wzięcia odpowiedzialności za nasza ojczyznę i za najbliższe lata" - zaznaczył lider KO.

W imieniu zebranych podkreślił, że chociaż nie działali oni pod presją czasu, to szybko i zgonie doprowadzili do zakończenia prac nad "tym ważnym i zobowiązującym nas dokumentem".

Tusk podziękował wszystkim uczestnikom negocjacji i zaznaczył, że włożyli oni dużo pozytywnej energii i patriotycznej determinacji, a on sam nigdy do tej pory nie uczestniczył w negocjacjach wypełnionych takim zaufaniem i pozytywnym podejściem. "To jest bardzo dobrą wróżbą dla nas, ale przede wszystkim dla Polski" - dodał.

Nowy rząd. Czy jest już gotowa lista kandydatów na ministrów?

Gdybyśmy musieli albo mogli dzisiaj przedstawić rząd, to bylibyśmy gotowi bez chwili zwłoki - powiedział Donald Tusk, pytany o to czy jest już gotowa lista kandydatów na ministrów.

Tusk podkreślił, że lista przyszłego rządu powinna być przedstawiona w Sejmie. "I ci, którzy mają o tym decydować w wotum zaufania i prezydent, nie powinni moim zdaniem, czytać w gazetach lub oglądać w telewizji różnych przecieków" - powiedział. "Chcemy podnieść standardy na możliwie wysoki poziom" - dodał.

Wyjaśnił, że potrzebne będą jeszcze kosmetyczne korekty. "Ale gdybyśmy musieli albo mogli dzisiaj przedstawić rząd, to bylibyśmy gotowi bez chwili zwłoki" - podkreślił polityk.