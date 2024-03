Podczas poniedziałkowej konferencji prasowej szef KPRM poinformował, że premier Donald Tusk podjął decyzje o likwidacji dwóch instytutów powołanych w ostatnich latach przez premiera Mateusza Morawieckiego - Instytutu Pokolenia i Instytutu De Republika. "Ta decyzja już dziś jest wprowadzana w życie" - zaznaczył szef KPRM. Dodał też, że rząd bardzo szczegółowo analizuje wydatki poszczególnych jednostek, w tym również jednostek kancelarii premiera.

Zlikwidowana ponad 1/4 komórek organizacyjnych wydziałów Kancelarii Premiera

"Przypomnę może pokrótce, że budżet Instytutu Pokolenia to ok. 10 mln rocznie, Instytutu De Republica to ok. 20 mln rocznie, a dla porównania może podam, że instytuty PAN średnio mają budżet na poziomie 10-11 milionów" - mówił szef KPRM.

Poinformował równocześnie, że prowadzone są analizy prawne ws. ewentualnego skierowania wniosków do prokuratury. "W Instytucie De Republica zawarto 22 pozaetatowe umowy cywilno-prawne z sześcioma pracownikami. Stanowi to naruszenie przepisów. Także sam dyrektor zawarł ze sobą umowę na kwotę 152 tys. zł. Pensja dyrektorska to jedno, drugie - to umowy, które zawarł. W tej sprawie są prowadzone analizy prawne. Likwidator instytutu będzie analizował, czy kwalifikuje się do to prokuratury" - powiedział szef KPRM.

Podkreślił, że "działalność instytutu polegała głównie na zawieraniu umów cywilno-prawnych na kwotę ośmiu milionów złotych". Zwrócił również uwagę, że podczas kontroli "NIK dostrzegła wiele naruszeń, m.in. zaciąganie zobowiązań finansowych z naruszeniem ustawy o finansach publicznych.

Szef KPRM poinformował również, że trwają analizy sytuacji pozostałych instytutów powołanych przez poprzedni rząd, a informacja w tej sprawie zostanie przedstawiona w najbliższym czasie.

Ponadto, szef KPRM przekazał również, że premier podpisał statut Kancelarii Premiera, zgodnie z którym - w stosunku do rządu Mateusza Morawieckiego - została zlikwidowana ponad 1/4 komórek organizacyjnych wydziałów Kancelarii Premiera. Wyjaśnił, że chodzi m.in. o stanowiska kierownicze.

Od 2020 do 2023 budżet promocji w Kancelarii Premiera "urósł dziesięciokrotnie"

"Uznaliśmy, że duża część tych komórek powstała na potrzeby poczucia bycia ważnym" - mówił szef KPRM. "Na dziś, od dnia wyborów zredukowaliśmy zatrudnienie, zmniejszyło się ono o 133 osoby" - powiedział. Zaznaczył przy tym, że premier Morawiecki stworzył w Kancelarii Premiera "swoisty mini-rząd" - praca wielu ministerstw była dublowana.

Szef KPRM poinformował również, że od 2020 do 2023 budżet promocji w Kancelarii Premiera "urósł dziesięciokrotnie", tj. z ok. 3 mln 215 tys. do 30 mln 118 tys. Zgodnie z przedstawionymi przez szefa KPRM danymi, w 2023 roku na media wydano 18 mln 773 tys.

"Wśród podmiotów, które uzyskały umowy na wykorzystanie czasu antenowego dominuje Telewizja Polska - prawie 6 mln, Telewizja Polsat - niemal 6 mln, RMF - 3 mln 600 tys, Telewizja Puls, Diecezja Siedlecka, Katolickie Radio Podlasie, Radio Zet i Telewizja Republika" - wyliczył. Dodał, że na fundację Fundacja Lux Veritatis prowadzącą Telewizję Trwam wydano ok. 450 tys.

Szef KPRM poinformował również, że trwają analizy prawników ws. wszystkich informacji pozyskanych w wyniku analiz i jeśli będą nosiły one znamiona przestępstwa będą kierowane wnioski do prokuratury. Jednocześnie trwają analizy ws. możliwości odzyskania części środków.

Instytut De Republica został powołany w 2021 r. Głównym celem jego działalności była promocja i popularyzacja polskiej nauki w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych, wytworzenie mechanizmów i kapitału społecznego, który organizowałby się wokół idei państwowości oraz uwolnienie potencjału polskiej nauki w tych obszarach.

Z kolei Instytut Pokolenia istnieje od stycznia 2022 r., a do jego zadań należało m.in. inicjowanie i wspieranie działań mających na celu wzmacnianie trwałości więzi międzypokoleniowych, międzyludzkich oraz tożsamości budowanej w polskich rodzinach przez kolejne pokolenia.

Autor: Daria Kania