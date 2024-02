Daniel Obajtek był nie tyle prezesem Orlenu, co funkcjonariuszem PiS - powiedział w piątek szef KPRM Jan Grabiec. W rozmowie z RMF24 zapewnił, że prezesem Orlenu zostanie fachowiec, którego pierwszym zadaniem będzie "uporządkowanie spraw w spółce, ustalenie, kto odpowiada za to, co tam się działo".