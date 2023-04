Zdaniem analityków o wiele większe znaczenie od dzisiejszej decyzji może mieć konferencja prasowa prezesa NBP Adama Glapińskiego, która została zaplanowana na czwartek."Krajowy rynek czeka na wynik posiedzenia RPP i czwartkową konferencję prezesa Glapińskiego, będąc bardziej wyczulonym na jakiekolwiek sygnały świadczące o bardziej restrykcyjnym nastawieniu RPP do polityki pieniężnej w kontekście zbyt powolnego schładzania presji inflacyjnej w Polsce" – stwierdzili ekonomiści Banku Pekao w swoim raporcie.

"Większa zmienność na polskiej walucie powinna pojawić się wraz z czwartkową konferencją prezesa NBP. Jeśli A. Glapiński pod wpływem utrzymującej się wciąż wysokiej dynamiki inflacji bazowej powstrzyma się przed deklaracjami odnośnie terminu obniżek stóp procentowych, to może to dać impuls do umocnienia się złotego i próby ataku dolnego ograniczenia kanału trendu bocznego na EUR/PLN przebiegającego w pobliżu poziomu 4,66" – stwierdzono w raporcie banku PKO BP.

RPP ostatniej podwyżki stóp procentowych dokonała we wrześniu 2022 r. Od tego czasu stopy pozostają niezmienione – główna stopa NBP, referencyjna, utrzymywana jest na poziomie 6,75 proc.

Presja inflacyjna nie odpuszcza

"Od września 2022 roku stopy procentowe pozostają na niezmienionym poziomie. Wszystko wskazuje na to, że ich wysokość nie zmieni się także przy okazji kolejnych posiedzeń RPP. Jeszcze niedawno wydawało się, że na pierwsze obniżki stóp możemy liczyć pod koniec roku. Ale ten scenariusz staje się coraz mniej prawdopodobny. Dlatego że spadek inflacji będzie wolniejszy niż się spodziewamy" – stwierdzono w środowym komentarzu Konfederacji Lewiatan do decyzji RPP.

W komentarzu zwrócono uwagę, że w gospodarce utrzymuje się presja inflacyjna, co widać m.in. po wzroście inflacji bazowej. W opinii analityków Lewiatana presja inflacyjna będzie się utrzymywać w kolejnych miesiącach.

"Szybsze hamowanie inflacji może także utrudniać spodziewana poprawa koniunktury w polskiej gospodarce w drugiej połowie roku. Na razie popyt słabnie, ceny trochę wyhamowały, ale nie wiadomo, czy uda się ten trend utrzymać w okresie spodziewanego ożywienia gospodarczego" – stwierdzono w analizie. "W walce z inflacją może także przeszkadzać sytuacja na światowych rynkach finansowych. Obawy o stabilność instytucji finansowych zmniejszają skłonność banków centralnych do podwyżek stóp" – dodano.