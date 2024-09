Talgo to hiszpański producent taboru, który może się pochwalić ponad 80-letnią historią. Wytwarza składy zespolone, zwłaszcza szybkie, które jeżdżą głównie po półwyspie Iberyjskim w barwach narodowego przewoźnika. Kooperacja zakłada staranie się o zlecenia na różnych rynkach. Po pierwsze obie firmy mają stworzyć konsorcjum i wspólne walczyć w przetargach na dostawę szybkich pociągów, które będą poruszać się po Polsce. Okazja do złożenia oferty będzie jeszcze w tym roku. Spółka PKP Intercity w listopadzie lub grudniu zamierza ogłosić postępowanie na 26 pociągów z opcją na 20 dodatkowych, które moją rozpędzać się przynajmniej do 250 km/h. Jest szansa, że taką prędkość będzie można osiągnąć za dwa – trzy lata na prowadzącej z Mazowsza na południe Polski Centralnej Magistrali Kolejowej

Więcej w środowym wydaniu DGP