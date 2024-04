Wskazania wyborców

Jasnego zdania są wyborcy partii wchodzący w skład Koalicji 15 października. 95 proc. wyborców Nowej Lewicy, 64 proc. Koalicji Obywatelskiej i 60 proc. Trzeciej Drogi uważa, że miejscem do wypracowania zmian w prawie aborcyjnym jest parlament. Z kolei za referendum opowiada się 36 proc. zwolenników Trzeciej Drogi, 35 proc. KO i 5 proc. Nowej Lewicy.

Wśród wyborców PiS za zmianami wypracowanymi w parlamencie jest 14 proc. pytanych, 34 proc. za referendum, 39 proc. nie chce żadnych zmian, a 12 proc. osób nie ma w tej kwestii zdania. Wśród zwolenników Konfederacji 28 proc. chce prac na zmianami w Sejmie i Senacie, 14 proc. jest za referendum, 58 proc. nie chce żadnych zmian.

Polacy chcą zmiany prawa aborcyjnego

– Wyniki sondażu pokazują jedno: Polacy chcą zmiany prawa aborcyjnego, które zostało zaostrzone w 2020 r. I raczej wolą, aby to politycy się tym zajęli – komentuje w rozmowie z DGP politolog dr hab. Szymon Ossowski, profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jak tłumaczy, w Polsce nie ma długoletniej tradycji referendalnej. – Frekwencje przy poprzednich głosowaniach były dość niskie. Często w dyskusji przywołuje się referendum akcesyjne z 2003 r., ale również wtedy do urn poszło tylko nieco ponad 58 proc., mimo że głosowanie trwało aż dwa dni – wskazuje politolog.

Opcja referendum zdecydowanie wygrywa natomiast w przypadku jednej grupy – młodych wyborców. W grupie osób w wieku 18-29 lat aż 58 proc. domaga się referendum. Za decyzją parlamentu w tej sprawie jest tylko 36 proc. młodych. Z kolei 7 proc. nie chciałoby zmian w tej kwestii. W pozostałych grupach chęć zorganizowana referendum wypada dużo słabiej. O ile w przypadku grupy wiekowej 50-59 lat jest to aż 49 proc., o tyle w pozostałych jest to już o wiele mniej. Do urn w tej sprawie chciałoby pójść 27 proc. osób w wieku 30-39 lat, 24 proc. osób w wieku 40-49 lat, 15 proc. osób w wieku 60-69 lat i 20 proc. osób 70+.

Decyzję opartą o udział posłów i senatorów preferują także mieszkańcy większych miejscowości. W dużych miastach (powyżej 250 tys. mieszkańców) jest to 52 proc., w średnich miastach (50-250 tys.) – 58 proc., w małych miastach (do 50 tys.) – 46 proc. Z kolei na wsiach za głosowaniem w parlamencie jest 39 proc., opcję z referendum wybrało 28 proc. Za utrzymaniem status quo jest 26 proc. mieszkańców wsi.

Wyniki wypadają też różnie także w przypadku widzów poszczególnych kanałów informacyjnych. Decyzję parlamentu preferują odbiorcy TVP Info (63 proc.), TVN24 (62 proc.) i Polsat News (56 proc.). Z kolei widzowie Telewizji Republika woleliby referendum (48 proc.) lub brak zmian (30 proc.). Za rozwiązaniem parlamentarnym opowiada się jedynie 14 proc. odbiorców tej stacji.

Sondaż dla DGP i RMF FM

Sondaż United Surveys dla Dziennika Gazety Prawnej i RMF FM został wykonany w dniach 5-6 kwietnia 2024 r. na ogólnopolskiej próbie 1000 pełnoletnich Polaków metodą mix-mode online oraz telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CAWI/CATI).