"Jesteśmy zdecydowanie przeciwko temu. To jest odrzucenie polityki (...) rozsądnej, zmierzającej ku temu, by stopa życiowa nie tylko była utrzymana, ale rosła. Taka polityka wymagała osłon i myśmy takie osłony - nazwano je tarczami - utrzymywali. Natomiast nasi następcy to odrzucają" - powiedział.

Reklama

Bony "nie mają tak naprawdę większego znaczenia"

Jak ocenił, proponowane przez obecny rząd bony "nie mają tak naprawdę większego znaczenia". "To jest żadna osłona, na to trzeba dużo, dużo więcej pieniędzy i to musi objąć wszystkich, a nie tylko niewielką, w stosunku do całości, liczbę gospodarstw domowych" - mówił.

Reklama

Podkreślając konieczność podjęcie działania, szef PiS ocenił, że złożenie poselskiego projektu przez PiS "zupełnie by zawiodło". "W związku z tym trzeba użyć innej metody - tą metodą jest zebranie podpisów pod społecznym projektem. Właśnie do tego przystępujemy" - powiedział.

Jak tłumaczył, chodzi o to, żeby złożyć projekt, który "nie może być od razu odrzucony". "Trzeba będzie nad nim podjąć prace, trzeba będzie procedować" - powiedział, tłumacząc, że celem jest wywarcie nacisku na władze.