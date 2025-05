Wybory prezydenckie odbędą się 18 maja. Ich ewentualna II tura, o ile będzie konieczna, zostanie przeprowadzona 1 czerwca. Wyborcom posiadającym orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym orzeczeniu o niepełnosprawności, a także wyborcom, którzy najpóźniej w dniu wyborów ukończą 60 lat, przysługuje prawo do ustanowienia swojego pełnomocnika przy głosowaniu. W tym celu należy do 9 maja złożyć wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa i udzielić je przed wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) gminy, w której wyborca jest ujęty w stałym obwodzie głosowania.

Wniosek o pełnomocnictwo: jak złożyć go ustnie, pisemnie lub elektronicznie?

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa można złożyć ustnie lub pisemnie. Wniosek w formie pisemnej można złożyć na dwa sposoby: w formie papierowej - opatrzonej własnoręcznym podpisem - albo w formie elektronicznej za pośrednictwem strony gov.pl, przy opatrzeniu wniosku kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zaufanym albo osobistym.

Pełnomocnictwa w wyborach: kto może je otrzymać, a kto nie?

Pełnomocnictwa można udzielić osobie uprawnionej do głosowania, natomiast nie można jej udzielić: kandydatowi w wyborach, obserwatorowi społecznemu, mężowi zaufania, czy też osobie wchodzącej w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania.

We wniosku należy zawrzeć imię i nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania wyborcy z prawem do pełnomocnika oraz osoby, która przyjmuje od niej pełnomocnictwo. Należy również oznaczyć wybory, w których pełnomocnictwo jest udzielane. Do wniosku trzeba załączyć również zgodę osoby, która ma przyjąć pełnomocnictwo od wyborcy, i - w przypadku osób, które nie ukończyły 60. lat - kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności.

Osoba uprawniona do głosowania może z reguły przyjąć pełnomocnictwo od tylko jednej osoby. Oddać głos w imieniu dwóch osób można w sytuacji, w której jedna z osób udzielających pełnomocnictwa należy do bliskiej rodziny osoby przyjmującej to pełnomocnictwo.

Akt pełnomocnictwa jest sporządzany oddzielnie na pierwsze i oddzielnie na ew. drugie głosowanie (na II turę). Wyborca, który nie złożył wniosku ws. pełnomocnictwa przed I turą, a chce z niego skorzystać przy ponownym głosowaniu, może złożyć wniosek w tej sprawie już w dniu następującym po głosowaniu 18 maja. Najpóźniej można go złożyć w 9. dniu przed dniem ponownego głosowania (czyli do 23 maja).

Cofnięcie pełnomocnictwa w wyborach: jak to zrobić przed głosowaniem?

Udzielone pełnomocnictwo można cofnąć, jeśli złoży się najpóźniej na dwa dni przed wyborami stosowne oświadczenie wójtowi gminy, w której sporządzono akt pełnomocnictwa lub jeśli w dniu głosowania złoży się to oświadczenie właściwej obwodowej komisji wyborczej (pod warunkiem, że pełnomocnik nie oddał jeszcze głosu za tę osobę). Pełnomocnictwo wygaśnie również w sytuacji, w której wyborca sam przybędzie do lokalu wyborczego i odda swój głos przed zrobieniem tego przez pełnomocnika.

Głosowania przez pełnomocnika nie przeprowadza się w obwodach głosowania utworzonych w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej, zakładach karnych, aresztach śledczych i domach studenckich.

Pełnomocnictwa do głosowania nie może udzielić osoba, która zgłosiła zamiar głosownia korespondencyjnego. Termin na składanie wniosków w celu glosowania w tym formacie upływa z kolei 5 maja. (PAP)