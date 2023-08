W nocy najładniejsza pogoda będzie na południowym wschodzie i północnym zachodzie Polski. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże i miejscami przelotne opady deszczu oraz burze. Najsilniejsze będą na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie. Suma opadów w czasie burz wyniesie do 25 mm. Nad ranem na północnym wschodzie mogą tworzyć się mgły ograniczające widzialność do 500 metrów.

Temperatura minimalna wyniesie od 13 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, Warmii i Mazurach, ok. 17 stopni w centrum, do 20 stopni na południowym zachodzie. Wiatr będzie słaby, z kierunków południowych. Na południowym zachodzie w trakcie burz porywy wiatru osiągną prędkość do 75 km/h.

Prognoza pogody na poniedziałek. Gdzie będzie najwięcej słońca?

W poniedziałek najwięcej słońca na południu Polski. Tam przeważnie bez opadów. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane, miejscami duże. W pasie od Ziemi Lubuskiej przez Wielkopolskę, Mazowsze po północ woj. lubelskiego i południe podlaskiego mogą występować przelotne opady deszczu a wieczorem burze, z opadami do 15 mm. Porywy wiatru w trakcie burz wyniosą do 65 km/h. Wieczorem na krańcach zachodnich suma opadów może osiągnąć 20 mm.

Temperatura maksymalna od 23 stopni Celsjusza nad morzem, ok. 27-30 stopni na przeważającym obszarze, do 32 stopni w centrum i na południowym zachodzie.

Wiatr słaby, miejscami umiarkowany, z kierunków południowych.