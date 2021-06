To, jak wiele sensu dostrzegasz w cyfrowych ubraniach uwierzytelnionych przez niewymienialne tokeny, zależy prawdopodobnie od tego, co myślisz o metawszechświecie – pisze Bloomberg.

Pracujący w Nowym Jorku konsultant ds. komunikacji Jose Ong wydał właśnie 500 dolarów na parę srebrnych cyfrowych tenisówek i prawdopodobnie na tym nie poprzestanie. – Gdy spędzam na przykład czas na torze wyścigowym Atari Zed Run lub w klubie Bored Ape Yacht, mogę potrzebować dodatkowych przedmiotów do wzbogacenia swoich awatarów – powiedział 37-latek, odnosząc się do wirtualnej przestrzeni, w której oddaje się wirtualnym wyścigom konnym i tworzeniu cyfrowych graffiti.

Przestrzenie cyfrowe, w których użytkownicy mogą wchodzić ze sobą w interakcję i uczestniczyć w wirtualnej gospodarce, wywodzą się z gier komputerowych. Rywalizacja nie jest jedyną rzeczą, która się w nich odbywa. Muzycy z prawdziwego świata występują dla milionów widzów, ciężko zarobione pieniądze są wydawane na wirtualne grunty, a wielka moda wkracza do globalnej społeczności liczącej 2,7 miliarda członków.

Przykład? Gucci niedawno sprzedało cyfrową wersję swojej torby „Dionysus” na platformie Roblox Corp. za około 4115 dolarów. To więcej niż cena fizycznego przedmiotu. Należące do holdingu Kering SA, Balenciaga, zaprezentowało swoją kolekcję na jesień-zimę 2020-21 w formie gry wideo. Już w 2019 roku Louis Vuitton podpisał umowę z „League of Legends”, a głównego bohatera „ubrał” dyrektor artystyczny marki, Nicolas Ghesquière.

- Gospodarka wirtualna jest „jedną z największych ekonomicznych szans dla naszego pokolenia” – powiedział John Egan, dyrektor generalny L’Atelier BNP Paribas. - To ogromna szansa dla firm z każdego sektora. Sport, turystyka, rozrywka, a zwłaszcza finanse. Nowe produkty finansowe, zaprojektowane z myślą o cyfrowym życiu, pojawią się w perspektywie kilku lat – dodał.

Te światy mogą być wirtualne, ale pieniądze, które je finansują, są bardzo realne. W kwietniu firma Epic ogłosiła, że zainwestuje 1 miliard dolarów w swoją „długoterminową wizję metawszechświata”, podczas gdy BNP Paribas spodziewa się, że wydatki na cyfrowe aktywa, takie jak ubrania i ulepszenia postaci wzrosną od 2019 do 2021 roku ze 109 do 129 mld dol.

NFT-sy zmieniają cyfrową odzież z wyrafinowanej formy marketingu w zbywalne projektowe obiekty. Rejestracja zasobu w łańcuchu bloków zapewnia własność, autentyczność i rzadkość.

Przyciągają także nową klientelę. - Marki nie tylko są w stanie dotrzeć do swoich obecnych klientów, ale także do nowej grupy inwestorów, którzy nie są wielkimi fanami luksusowych marek, ale są bardziej zainteresowani przestrzenią blockchain” – powiedział dr Angel Zhong, starszy wykładowca na Uniwersytecie RMIT w Melbourne.

To tylko kwestia czasu, zanim główne domy mody dołączą do zabawy w NFTs - powiedziało Gucci Vogue Business. Firma niedawno wystawiła na aukcji w domu aukcyjnym Christie's czterominutowy film NFT w Christie's o wartośći 25 tys. dolarów.