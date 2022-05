W rankingu WIPO najbardziej innowacyjnym krajem Unii Europejskiej jest Szwecja. Co ona ma, czym my nie dysponujemy?

Po pierwsze na badania oraz rozwój są tam przeznaczane duże państwowe środki. Szwedzi rozumieją, że na wymierne efekty przełomowych projektów trzeba czekać i że wiążą się one z dużym ryzykiem porażki - i to ryzyko państwo bierze na siebie. Po drugie Szwecja kładzie nacisk na dobrą edukację: w szkołach nie ma bezmyślnego wkuwania na pamięć, tylko stawia się na rozwiązywanie problemów. Po trzecie mają kapitał społeczny rozumiany jako życzliwość wobec ludzi, którzy osiągnęli sukces. I te zasługi postrzegane są nie jako zagrożenie, lecz jako element postępu. A my jesteśmy społeczeństwem biednym i ludzie sukcesu są postrzegani jako podejrzani. Nasz system edukacji podstawowej nie uczy kreatywności, tylko myślenia odtwórczego. I dorzucę kamyczek do swojego ogródka - także uczelnie skupiają się na sprawdzaniu wiedzy odtwórczej, zamiast tworzyć zespoły do rozwiązywania konkretnych problemów.

To prawda. Praktyka jest traktowana w nauczaniu jako przeszkoda w zdobywaniu wiedzy encyklopedycznej. Jednak wiedzę z zakresu umiejętności pisania dotacji studenci winni zdobywać sami. Bo potem muszą płacić za wynajmowanie specjalistów do pisania wniosków, co uważam za absurdalne. Nie jest to zatem tylko problem nauczania, lecz ogólnie braku samodzielności.

Moim zdaniem nie mamy już z tym problemu, bo mnóstwo naszych start-upów jest szybko przejmowanych przez zagraniczne fundusze. Kuleje za to czas, jaki upływa od czasu opracowania innowacji do jej wdrożenia. Na Zachodzie dzieje się to znacznie szybciej, a przedsiębiorcy oraz inwestorzy są skłonni ponosić związane z tym większe ryzyko. Co więcej, rodzimi przedsiębiorcy zbyt dużo wydają na zupełnie niepotrzebne rzeczy, np. większą siedzibę, zamiast przeznaczać pieniądze na badania i rozwój. A to hamuje innowacje. Podobnie jak niskie koszty pracy.

Jak to? Czy to nie jest nasz atut?

To może być zachęta do zakładania tutaj firm, ale jeżeli popatrzeć na to z drugiej strony - czynnika motywacyjnego - jest to element hamujący rozwój. W przemyśle niskie koszty pracy powstrzymują przedsiębiorców od przestawienia się na sposób produkcji z wykorzystaniem automatyzacji. Nie widzą potrzeby wymiany pracowników na maszyny, pomimo że przyniosłoby to większą wydajność i stymulowałoby innowacyjność. Pracownicy mogliby się bowiem skupić na bardziej kreatywnych zadaniach. Poza tym wpadamy w pułapkę średniego wynagrodzenia, a przez to nasi specjaliści albo wyjeżdżają z kraju, albo pracują w oddziałach zagranicznych firm.