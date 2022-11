Jeśli ktoś śledzi media społecznościowe, nie może nie zauważyć, że jednym z częstych tematów burzliwych dyskusji jest zarządzanie. Komentatorów często bulwersują przykłady złego zarządzania, sadystyczni szefowie, strategie pozbawione sensownej wizji. Nic w tym dziwnego – mimo (a może z powodu, jak sugerują badania naukowe, np. „Konsekwencje posiadania władzy i częstego myślenia o pieniądzach” dr Anny Olgi Kuźmińskiej) umasowienia edukacji menedżerskiej jakość zarządzania wcale w ciągu ostatnich dziesięcioleci się nie poprawiła. Wręcz przeciwnie. Profesor zarządzania Peter Fleming brutalnie, lecz trafnie podsumowuje w książce „The Death of Homo Economicus. Work, Debt and the Myth of Endless Accumulation”Facebook także jest pełen opowieści grozy o szefach tyranach, a badania sugerują, że istotny odsetek stanowisk kierowniczych jest obsadzony przez socjopatów. Zarządzanie pozbawione empatii, często okrutne, a czasem nawet wręcz sadystyczne. Gdy piszemy ten tekst, śledzimy pierwsze ruchy Elona Muska po przejęciu Twittera – masowe zwolnienia. A następnie sygnały, że ten „oczywisty” krok nowego szefa poważnie osłabił firmę, że okazał się bardziej aktem bezsensownego okrucieństwa niż przemyślanym działaniem menedżerskim.

Zebrane przez nas opowieści to w większości krótkie historie, często łączące elementy mityczne czy wręcz bajkowe z ostrym realizmem. W jednej antybohaterowie Fuzja i Przejęcie zakłócają spokój dostojnego balu. W innej ubogi imigrant próbuje zrozumieć przepych i rozrzutność firmowej imprezy w kontekście biedy własnej i współmieszkańców swojego nowego kraju. W kolejnej pracownicy na próżno próbują znaleźć współczucie dla chorego na raka przedsiębiorcy sprzedającego swoją firmę zagranicznym inwestorom. Prawie wszystkie otrzymane przez nas opowieści łączy silny ładunek emocjonalny. Wiele było zakorzenionych we własnych doświadczeniach autorów (tylko jedna sugerowała, że we współczesności nie ma miejsca dla dawnych bohaterów). Sporo zawierało ironię, nierzadko czarny humor. Narracje często opowiadały o tragicznych wydarzeniach, o śmierci i zniszczeniu. Idea dobroci, którą zaproponowaliśmy naszym badanym, była często przedstawiana w jednej narracji jako gorzka ironia, ale też jako świetlista nadzieja, która może się pojawić, więc trzeba mieć otwarte oczy.

Idea dobrego zarządzania nie była naszym rozmówcom obojętna. Jedni uważali, że możliwa była tylko w przeszłości. Inni, że jest maskującą brzydotę i zło fasadą. W niektórych opowieściach jednak szczególnie widoczne było otwarcie na możliwość dobra. Co ciekawe, w tych historiach, w których pojawiały się dramatyczne wydarzenia, takie jak katastrofa lub śmierć ważnych protagonistów, rodziła się również nowa nadzieja – szansa na dobre zarządzanie. Badane przez nas osoby praktycznie bez wyjątku wyrażały zarówno tęsknotę za dobrym zarządzaniem (i dobrymi szefami), jak i przekonanie, że współczesne organizacje nie zostawiają na dobre praktyki i dobre relacje zbyt wiele miejsca – raczej przeszkadzają, niż pomagają. Henry Mintzberg, jeden z najwybitniejszych uczonych zajmujących się zarządzaniem, przypomina stale, że polega ono przede wszystkim na braniu odpowiedzialności za organizację, za ludzi, na chronieniu ich przed niepewnością. To sedno roli szefa i zawsze jest to trudne, ale w naszych burzliwych czasach szczególnie. To tak, jakby nawigować w czasie burzy. Dobry szef – nie tylko taki z oczekiwań przejawiających się w zebranych przez nas opowieściach, lecz także ten z krwi i kości – umie to robić. Jest jak kapitan, który schodzi ze statku ostatni i zrobi wszystko, co może, żeby wszyscy przeżyli. Przy tym roli tej wcale nie musi odgrywać jedna osoba. Nie ma też powodu, ani by było się szefem na stałe, ani by w danym miejscu i czasie obowiązywał tylko jeden model szefostwa.