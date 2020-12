"Po pierwsze, chcielibyśmy zacząć od przeproszenia za to, że nie pokazaliśmy wam gry na konsolach poprzedniej generacji przed jej premierą i, w konsekwencji, nie umożliwiliśmy podjęcia decyzji o zakupie bazującej na większym zasobie informacji. Powinniśmy zwrócić więcej uwagi na to, by gra funkcjonowała lepiej na PlayStation 4 i Xbox One" - czytamy w oświadczeniu zarządu opublikowanym na Twitterze.

Po drugie, spółka zapowiedziała naprawienie błędów i poprawę "ogólnych wrażeń z gry".

"Pierwsza seria aktualizacji została właśnie opublikowana, a następna pojawi się w ciągu 7 dni. Oczekujcie więcej - będziemy publikować częste aktualizacje, jak tylko pojawią się nowe usprawnienia. Po świętach będziemy pracować dalej - opublikujemy dwie duże łatki poczynając od Patch #1 w styczniu. Następnie opublikujemy Patch #2 w lutym. Łącznie te poprawki powinny wyeliminować większość najbardziej znaczących problemów występujących na konsolach poprzedniej generacji" - czytamy dalej.

Zarząd przyznał, że te poprawki nie sprawią, że gra na konsolach poprzedniej generacji będzie odbywała się tak samo, jak na komputerze osobistym o wysokich parametrach czy na konsolach nowej generacji, ale będzie to "doświadczenie bliższe im niż obecnie".

Po trzecie, spółka namawia klientów, by "dali szansę" grze, jednak jeśli nie będą z niej zadowoleni i nie będą chcieli czekać na poprawki - mogą poprosić o zwrot pieniędzy za produkt.

W piątek rano CD Projekt podał, że wartość należności licencyjnych wynikających ze sprzedaży przedpremierowej gry "Cyberpunk 2077" zapewniła zwrot nakładów na produkcję i marketing.

Wcześniej prezes CD Projekt Adam Kiciński poinformował, że CD Projekt może przed świętami Bożego Narodzenia podać kolejne dane sprzedażowe debiutującej dziś gry "Cyberpunk 2077". Prezes zapowiedział, że deweloper zaadresuje absolutną większość problemów zgłaszanych przez graczy. Zaznaczył, że problemy z grą wynikają z różnorodności konfiguracji PC.

Prezes mówił też, że CD Projekt ocenia, iż wynik preorderów na dzień premiery gry znacznie przekracza najbardziej ambitne plany. Wskazał, że zarząd wierzy, iż dalsza sprzedaż będzie równie dobra, jak dotychczas. Do premiery CD Projekt pozyskał ponad 8 mln preorderów, z czego 74% w postaci cyfrowej.

W skład grupy CD Projekt wchodzą: CD Projekt RED - deweloper gier wideo z gatunku RPG i GOG - globalna platforma cyfrowej dystrybucji gier. Sztandarową grą wydawnictwa jest seria "Wiedźmin", 10 grudnia br. premierę miał kolejny sztandarowy tytuł studia - "Cyberpunk 2077".