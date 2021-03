"Dobrze znamy zespół Digital Scapes, to nasz zaufany partner. Od trzech lat intensywnie z nimi pracujemy i mamy do nich pełne zaufanie. Digital Scapes wniosło w 'Cyberpunka 2077' ogrom pracy, pomagając przy rozwijaniu gry i usprawnianiu rozmaitych funkcjonalności. Nowy zespół, oprócz ogólnego wkładu w nasze projekty, pomoże nam udoskonalić naszą technologię i pogłębić zakres kompetencji w tym obszarze. Wierzymy, że super utalentowana ekipa Digital Scapes jest doskonałą podstawą do zbudowania znacznie większego zespołu CD Projekt Red Vancouver" - powiedział szef produkcji, CTO w CD Projekt Red Paweł Zawodny, cytowany w komunikacie.

CD Projekt Red Vancouver dołączy do trzech istniejących już zespołów deweloperskich CD Projekt RED - w Warszawie, Krakowie i Wrocławiu - by wraz z nimi pracować nad kolejnymi produkcjami studia.

"Cieszy nas perspektywa dołączenia do studia, które tworzy tak urzekające i rozbudowane gry, jak "Trylogia Wiedźmińska' i 'Cyberpunk 2077'. Wierzymy, że nasz wkład w obszary rozgrywki i technologii sprawi, iż kolejne wspólne produkcje będą jeszcze bardziej atrakcyjne. Będąc Kanadyjczykiem z polskimi korzeniami, osobiście czerpię ogromną satysfakcję z budowania mostów pomiędzy kanadyjską a polską branżą gier. To świetna okazja dla kanadyjskich deweloperów, by móc pracować przy markach CD Projektu, a dla samego CD Projektu okazja, by czerpać z szerokiej puli kanadyjskiego talentu i doświadczenia" - powiedział szef studia w Vancouver Marcin Chady, cytowany w komunikacie.

Zespół z Vancouver zatrudnia kilkunastu twórców gier różnych specjalności, w tym specjalizujących się w projektowaniu rozgrywki wieloosobowej, programowaniu i animacji na wszystkie główne platformy.

W skład grupy CD Projekt wchodzą: CD Projekt RED - deweloper gier wideo z gatunku RPG i GOG - globalna platforma cyfrowej dystrybucji gier. Sztandarową grą wydawnictwa jest seria "Wiedźmin" oraz najnowsza superprodukcja "Cyberpunk 2077".