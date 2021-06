Jak podaje gazeta, powołując się na dane Boxoffice.pl, 1,28 mln biletów sprzedały kina w Polsce w trwającym nadal drugim kwartale 2021 r.

"To na razie raptem jedna dziesiąta widowni z analogicznego kwartału 2019 r., czyli ostatniego roku przed pandemią. Branża zastrzega jednak, że to dane niepełne, nieobejmujące przedpremierowych pokazów czy filmów UIP, i osiągnięte praktycznie w dwa tygodnie. W związku z tym mówi o sukcesie. To nie oznacza, że poradziła sobie ze wszystkimi problemami" - czytamy.

Według dziennika dobre wyniki kin to skutek m.in. złej pogody w miniony weekend, którą zapowiadali synoptycy. "To m.in. dzięki temu kina, które ruszyły pod koniec maja, mogą mówić o dobrych wynikach" - pisze "Rz".(PAP)