Według szacunków "Forbesa" 23-letni Mbappe zarobi 128 mln dolarów (110 mln na boisku plus 18 mln poza boiskiem) w sezonie 2022/23 przed odliczeniem opłat dla swoich agentów, co jest rekordem rocznych rankingów magazynu. Francuz wyprzedza swojego kolegę klubowego z Paris Saint-Germain Argentyńczyka Lionela Messiego - 120 mln (65 mln plus 55 mln) oraz Portugalczyka Cristiano Ronaldo z Manchesteru United - 100 mln (40 mln plus 60 mln).

W siedmiu poprzednich latach na czele rankingu "Forbesa" znajdowali się albo Messi albo Ronaldo.

Czwarte miejsce zajmuje kolejny piłkarz PSG, Brazylijczyk Neymar - 87 mln, piąte Egipcjanin Mohamed Salah z Liverpoolu - 53 mln, a szóste Norweg Erling Haaland z Manchesteru City - 39 mln. Siódmy jest Lewandowski z zarobkami szacowanymi na 35 mln dolarów (27 mln plus 8 mln).

Pierwszą dziesiątką uzupełniają: Belg Eden Hazard z Realu Madryt - 31 mln, hiszpański weteran Andres Iniesta, występujący obecnie w japońskim klubie Vissel Kobe - 30 mln oraz kolejny Belg Kevin De Bruyne z Manchesteru City - 29 mln dolarów.

"Forbes" oszacował, że dziesięciu najlepszych piłkarzy zarobi łącznie 652 mln dolarów, co stanowi wzrost o 11 procent w porównaniu z ubiegłorocznym notowaniem (585 mln dolarów).

W pierwszej dziesiątce "Forbesa" nie ma głównego kandydata do Złotej Piłki, nagrody dla najlepszego piłkarza roku magazynu "France Football", Francuza Karima Benzemy z Realu Madryt. (PAP)