"Na podstawie odpowiedzi od firm na wiosnę przyszłego roku chcemy przygotować wstępny raport w tej sprawie. Rezultat badania pomoże nam wskazać miejsca, w których blokowana jest konkurencja" - mówiła na konferencji prasowej w Brukseli wiceszefowa KE Margrethe Vestager.

Komisja uważa, że mimo wczesnego etapu rozwoju sektora produktów i usług internetu rzeczy w UE już teraz są przesłanki wskazujące na to, że niektóre praktyki stosowane przez przedsiębiorstwa mogą zakłócać konkurencję pod względem strukturalnym. Chodzi m.in. o ograniczenia dostępu do danych oraz interoperacyjności (czyli współdziałania jednych urządzeń z innymi), a także określone formy faworyzowania własnych produktów lub usług.

Badanie obejmie m.in. podłączone do sieci urządzenia konsumenckie wykorzystywane w tzw. inteligentnym domu, takie jak lodówki, pralki, telewizja hybrydowa, inteligentne głośniki i systemy oświetlenia. Nie we wszystkich krajach takie rozwiązania trafiły już pod strzechę, ale np. Alexa Amazona, czyli niewielki głośnik pełniący funkcję asystenta wykorzystującego sztuczną inteligencję, zdobywa serca konsumentów na Zachodzie.

Analiza KE ma pozwolić zebrać informacje na temat usług dostępnych za pośrednictwem takich urządzeń, np. transmisji strumieniowej muzyki i wideo, oraz na temat asystentów głosowych wykorzystywanych na potrzeby dostępu do nich.

"Uważamy asystentów głosowych za łącznik między nami jako konsumentami a produktami i usługami. Gdy różne produkty są połączone do internetu i mogą być kontrolowane z odległości, nie poprzez ekran, ale właśnie przez asystenta głosowego, to zmienia sposób interakcji. Zaczęliśmy od dużych ekranów, które mogą pokazać wiele szczegółów, by przejść do coraz mniejszych i mniejszych ekranów, które pokazywały ograniczony wybór, ale wciąż wybór. Można przewinąć na nich ofertę i zdecydować się na coś w swoim czasie. Asystenta głosowego trzeba słuchać bardzo uważnie i wciąż jest pytanie, czy zostanie nam przedstawiona oferta, w której będziemy mogli wybrać" - tłumaczyła Vestager.

Jeżeli po przeanalizowaniu wyników badania Komisja uzna, że są konkretne naruszenia zasad konkurencji, może wszcząć dochodzenia, by zapewnić przestrzegania przepisów unijnych mających na celu walkę z nadużywaniem pozycji dominującej.

W najbliższych tygodniach Komisja wyśle wnioski o udzielenie informacji do różnych podmiotów aktywnych w sektorze internetu rzeczy w całej UE. Mogą być to na przykład producenci urządzeń inteligentnych, twórcy oprogramowania i powiązani usługodawcy. Na mocy unijnych zasad ochrony konkurencji Komisja może zażądać od nich informacji, dokumentów lub oświadczeń.

Bruksela spodziewa się, że opublikuje wstępne sprawozdanie z odpowiedzi w ramach konsultacji na wiosnę 2021 r. Sprawozdanie końcowe zostanie opublikowane latem 2022 r.