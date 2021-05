Każda osoba ma tylko jeden profil zaufany - przypisany do konkretnego numeru PESEL. Można go założyć przez internet.

"Od 2016 roku liczba osób, które mają profil zaufany wzrosła ponad trzynastokrotnie. […] Sukcesywny wzrost zainteresowania PZ-tem to nie tyko efekt pandemii. Obserwujemy go od dłuższego czasu. To także efekt naszych konsekwentnych działań: rosnącej liczby e-usług, budowania zaufania Polaków do załatwiania spraw przez internet i przekonywania ich, że warto korzystać z rozwiązań, które dostarczamy" - powiedział Zagórski, cytowany w komunikacie.

Możliwość utworzenia profilu zaufanego powstała w 2011 roku. Do 2016 roku korzystało z niego ok. 400 tys. osób, byli to głownie urzędnicy. W styczniu 2018 roku było to już ponad 1,3 mln osób, rok później - ponad 2,5 mln.

Na początku roku 2020 swój profil posiadało ponad 4,6 mln osób, a w styczniu tego roku ich liczba wzrosła do blisko 8,8 mln.

"Od początku 2021 roku profil zaufany założyło już niemal 2,2 mln osób. Kwiecień tego roku był najlepszym miesiącem w całej 10-letniej historii profilu zaufanego. W ostatnim miesiącu profil zaufany założyło dokładnie 621 911 osób" - podano także.

Łącznie z profilu zaufanego korzysta dziś 11 000 139 osób.