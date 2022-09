Creotech Instruments podpisał 4-letnią umowę ramową z Komisją Europejską na budowę pierwszego dużego komputera kwantowego dla Unii Europejskiej, podała spółka. Celem projektu jest budowa 100-kubitowego komputera kwantowego do 2025 roku oraz uzyskanie gotowości technologicznej do budowy 1000-kubitowego rozwiązania do 2029 roku.

Projekt będzie realizowany w ramach międzynarodowego konsorcjum pod przewodem Uniwersytetu w Innsbrucku. Reklama "Podpisanie umowy z Komisją Europejską zapewnia emitentowi dostęp do narzędzi finansowania przeznaczonych na realizację celów projektu. Złożenie wniosku o finansowanie pierwszego 3,5-letniego etapu projektu odbędzie się w najbliższych dniach. Spodziewany budżet tego etapu projektu dla konsorcjum, w którego skład wchodzi emitent, to 18-20 mln euro. Pozostałe zapisy umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Projekt będzie finansowany na poziomie 100% z Quantum Flagship, dedykowanego programu dla rozwoju technologii kwantowych w ramach Horyzontu Europa" - czytamy w komunikacie. Creotech Instruments jest największą polską firmą produkującą i dostarczającą na światowy rynek technologie kosmiczne oraz specjalistyczną elektronikę i aparaturę, m.in. na potrzeby komputerów kwantowych, kryptografii kwantowej czy laboratoriów fizyki kwantowej i wysokich energii. Spółka zadebiutowała na głównym rynku GPW w lipcu 2022 r., przenosząc się z rynku NewConnect. (ISBnews)