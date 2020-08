Zakończona ewaluacja umożliwi spółce wprowadzenie przedmiotowego testu do oferty i rozpoczęcie sprzedaży komercyjnej, co nastąpi na początku września br.

Jak wskazano, najnowszy test charakteryzuje się znacząco szerszym zakresem diagnostycznym (17 wirusów oddechowych + SARS CoV2), wyższą czułością w przypadku koronawirusa ze względu na obniżony limit detekcji ze 100 do 50 kopii RNA oraz identyfikację zestawu 4 genów charakterystycznych dla SARS-CoV-2 zamiast dotychczasowo identyfikowanych 3 genów.

"Zakończona ewaluacja umożliwi spółce wprowadzenie przedmiotowego testu do oferty i rozpoczęcie sprzedaży, co nastąpi na początku września br. Zakup testu, który nie będzie refundowany przez NFZ, możliwy będzie wyłącznie prywatnie, za pośrednictwem dystrybutorów" - czytamy w komunikacie.

W ocenie spółki, rozszerzenie oferty diagnostycznej w zakresie związanym z trwającą w kraju epidemią COVID-19 wychodzi naprzeciw oczekiwaniom rynku w obliczu wzrastającej liczby zakażeń wirusem SARS-CoV-2 oraz nadchodzącą falą jesiennych infekcji układu oddechowego. Uruchomienie sprzedaży testów umożliwiających szeroką diagnostykę wirusów układu oddechowego u ludzi z uwzględnieniem SARS-CoV-2 może znacząco poprawić jakość diagnostyki i leczenia pacjentów z objawami.

GenXone podał, że zakończenie ewaluacji oznacza jednocześnie, że zakończono realizację umowy zawartej 4 lipca 2020 r. ze spółką Seegene Inc. z siedzibą w Seulu.

"Kluczową wartością zarówno dla emitenta, jak i Seegene Inc., jest poszukiwanie nowych rozwiązań umożliwiających szerszą i bardziej kompleksową diagnostykę infekcji oddechowych u ludzi"- zaznaczono.

Spółka Seegene Inc. z siedzibą w Seulu jest producentem odczynników, materiałów oraz urządzeń wykorzystywanych w diagnostyce molekularnej, a jej akcje, od 2010 r. są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Seulu (KOSDAQ). Działania Seegene Inc. skupiają się na rozwijaniu nowych, innowacyjnych technologii i produktów. Zrealizowana umowa umożliwiła GenXone dołączenie do współpracy w rozwijaniu nowoczesnych globalnych rozwiązań w zakresie diagnostyki i identyfikacji chorób zakaźnych, w tym COVID-19.

GenXone S.A. działa w branży biotechnologicznej i zajmuje się wykorzystaniem technologii sekwencjonowania nanoporowego (NGS) w wielu obszarach nauki i biznesu, m.in. w diagnostyce genetycznej, przemyśle spożywczym, weterynarii czy rolnictwie. GenXone jest pierwszym partnerem handlowym Oxford Nanopore Technologies (ONT) w Polsce, który został oficjalnie certyfikowany do świadczenia usług sekwencjonowania. W 2018 r. spółka utworzyła własne Laboratorium Genetyki Molekularnej GenXone S.A., które w połowie 2019 r. uzyskało status NZOZ i może świadczyć działalność leczniczą. Firma zatrudnia wybitnych specjalistów z dziedziny biologii molekularnej i medycznej, biotechnologii oraz bioinformatyki. Akcje spółki są notowane na NewConnect od 25 sierpnia 2020 r.