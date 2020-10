Prezes ZUS podczas poniedziałkowej konferencji prasowej zapowiedziała, że w ciągu kilku dni zostanie wdrożony projekt poprawiający współpracę międzyinstytucjonalną w kwestii danych o osobach przebywających na kwarantannie lub w izolacji.

"Chodzi o to, aby w sposób skuteczniejszy i szybszy decyzje sanepidu dotyczące kwarantanny czy też izolacji mogły się przenieść na stwierdzenie uprawnień do świadczeń, zwłaszcza chorobowych" – podkreśliła prof. Uścińska.

Przypomniała, że w obecnym stanie prawnym do wypłaty zasiłków chorobowych i opiekuńczych potrzebna jest decyzja Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

"Dlatego ten proces się wydłuża, kiedy te decyzje trafią do pracodawcy czy też do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W tym zakresie rozporządzenie zmieni ten stan faktyczny, nie będzie już obowiązku prawnego wydawania decyzji. To oznacza poprawę współpracy między nami a sanepidem na zasadzie korzystania z bazy danych sanepidu" – wskazała szefowa ZUS.

Wyjaśniła, że teraz ZUS będzie samodzielnie pozyskiwać odpowiednie dane z systemu informatycznego Centrum e-Zdrowia (system EWP), w którym zapisywane są informacje o obowiązku kwarantanny i izolacji.

Jak dodała, po wejściu w życie odpowiednich zmian w przepisach dane o kwarantannie i izolacji ZUS będzie przekazywać pracodawcom i przedsiębiorcom na ich profil płatnika na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Na podstawie tych informacji płatnicy składek będą mogli wypłacać pracownikom świadczenia chorobowe (wynagrodzenie za czas choroby i zasiłek chorobowy) i zasiłek opiekuńczy. Informację o kwarantannie lub izolacji otrzyma także ubezpieczony na swoim profilu na PUE ZUS.

Pracownicy skierowani na kwarantannę lub są objęci izolacją domową powinni pamiętać o poinformowaniu swojego pracodawcy o przyczynie nieobecności w pracy. Informację tę mogą przekazać na przykład telefonicznie lub mailowo.