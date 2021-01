Szczepionkowe cwaniactwo udzieliło się nie tylko celebrytom. Niedoskonałości systemu wykorzystali politycy – opozycji i partii rządzącej. Były premier Leszek Miller tłumaczył, że jest pacjentem Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Z kolei starostowie przypominają, że reprezentują organ założycielski szpitali, więc właściwie są trochę jakby lekarzami i zasługują na podanie leku poza kolejnością. A wszyscy deklarują, że robią to w ramach promocji szczepień. Nic dziwnego, że kolejne grupy chcą w niej pomóc. Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie tłumaczy, że w ramach pełnionych obowiązków („niesienie pomocy prawnej każdemu, kto o nią poprosi”) prawnicy są mocno narażeni na COVID-19, że powinni być zaliczeni do grupy 0, wraz z medykami.

To, co się właśnie wydarzyło, może mieć dla PiS dwojaki efekt polityczny. Z jednej strony to woda na młyn partii rządzącej, która zbudowała swoją siłę m.in. na upodmiotowieniu prowincji i wzmożeniu nastrojów antyelitarnych. Politycy PiS przyznają, że nie mogą uwierzyć, jak bardzo środowiska celebrycko-polityczne, z którymi im nie po drodze, pogrążały się kolejnymi tłumaczeniami. – Zamiast przeprosić, zadeklarować wpłatę na cel dobroczynny i uciąć temat, codziennie mieliśmy nowy spektakl. Wróciły czasy z końcówki prezydentury Komorowskiego, gdy przed każdym jego wystąpieniem chłodziliśmy szampana, przewidując, że będzie kolejna wpadka – opowiada nam osoba z rządu.