Kraje Unii – w tym Polska – mają do dyspozycji preparaty firm Pfizer/BioNTech i Moderna. Pod koniec stycznia do arsenału prawdopodobnie dołączy szczepionka AstraZeneki. Co z resztą?

Johnson & Johnson. Wiele krajów liczy na niego, bo prawdopodobnie będzie wymagał tylko jednej dawki (chociaż dla pewności Następny w kolejce jest preparat koncernu. Wiele krajów liczy na niego, bo prawdopodobnie będzie wymagał tylko jednej dawki (chociaż dla pewności firma badała też podawanie dwóch). Prezes Alex Gorsky powiedział w poniedziałek, że jego firma wkrótce poda wstępne wyniki trzeciej fazy badań klinicznych. Od ich publikacji do zatwierdzenia preparatu przez organy regulacyjne zazwyczaj mija około miesiąc. Oznaczałoby to, że nasz arsenał wzbogaciłby się o czwartą szczepionkę na przełomie lutego i marca. Cały artykuł przeczytasz na e-DGP ZAAWANSOWANIE PRAC PRZY ANTIDOTUM NA COVID-19 Jakub Kapiszewski Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję