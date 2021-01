"Zamknęliśmy jednak pewien rozdział. Rozpoczynamy rok, mając nadzieję, że zakończymy pandemię. Jest światło w tym tunelu. Grupy priorytetowe zostały zaszczepione z wykorzystaniem szczepionek Pfizera i Moderny. Nowe szczepionki wkrótce zostaną dopuszczone na rynek. AstraZeneca już złożyła wniosek. W najbliższych miesiącach tych wniosków do EMA (Europejskiej Agencji Leków) wpłynie więcej" – dodała komisarz UE w trakcie debaty nad sytuacją epidemiczną.

Kyriakides wskazała, że UE musi doprowadzić do sytuacji, w której wirus został zwalczony na całym świecie. "Od pierwszego dnia pandemii zdecydowaliśmy, że naszą odpowiedź na pandemię będziemy ustalać wspólnie" – zaznaczyła. Dlatego podziękowała krajom UE za wysiłki na rzecz utrzymania wspólnego frontu w walce z pandemią. "Musimy doprowadzić do tego, żeby każdy, kto chce się zaszczepić, mógł to zrobić na całym świecie" – podkreśliła.

Komisarz powiedziała, że wie, iż PE domaga się większej transparentności w kwestii umów podpisywanych z firmami farmaceutycznymi na zakup szczepionek. "Pamiętajcie jednak, że musimy przestrzegać zasad dotyczących poufności. Postaramy się jednak udostępniać jak najwięcej informacji" - oświadczyła Kyriakides, zwracając się do europosłów.