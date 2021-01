We Francji osoby w wieku od 15 do 44 lat stanowią zaledwie 0,6 proc. ofiar śmiertelnych Covid-19. Jest to choroba, która przyczynia się do śmierci przede wszystkich osób starszych i z chorobami współistniejącymi – podaje dziennik „Le Figaro”.

Na oddziałach intensywnej terapii w kraju leczonych jest około 250 pacjentów z Covid-19 w wieku poniżej 50 lat, co stanowi prawie 9 proc. wszystkich osób przyjmowanych na OIOM-y. Jeśli chodzi o wszystkie hospitalizacje, osoby w tej grupie wiekowej stanowią około 5 proc. z nich – przytacza dane służb sanitarnych dziennik. Około 93 proc. zarejestrowanych zgonów w związku z Covid-19 stanowią te wśród osób powyżej 65. roku życia. Według ostatnich dostępnych danych francuskich służb sanitarnych od początku pandemii na Covid-19 we Francji zmarło 74 106 osób, a koronawirusem zakaziły się 3 079 943 osoby.