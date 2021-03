"Wiem, jak ważny jest drugi kwartał dla realizacji naszych strategii szczepień w państwach członkowskich. Przyspieszona dostawa 10 milionów dawek spowoduje, że w sumie w II kwartale liczba dawek z BioNTech-Pfizer wzrośnie do ponad 200 milionów. To bardzo dobra wiadomość. Daje państwom członkowskim pole manewru i być może wypełnia luki w dostawach" - oświadczyła we wtorek przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen.

10 mln dawek, o których mowa, zostało przesuniętych z opcji na 100 mln dawek w ramach drugiej umowy z BioNTech-Pfizer, przewidzianych na III i IV kwartał 2021 r.