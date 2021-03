Wcześniej w środę amerykański koncern Pfizer Inc. i jego niemiecki partner BioNTech poinformowały, że testy dowiodły, iż ich szczepionka na Covid-19 jest skuteczna i bezpieczna dla dzieci w wieku 12-16 lat. Firmy w najbliższych tygodniach wystąpią o jej dopuszczenie na rynek w USA.

Edelstein oznajmił w mediach społecznościowych, że "są to wspaniałe wiadomości" i jedyne, co pozostało zrobić władzom Izraela to wystąpić o zwiększenie dostaw tej szczepionki, aby można było podjąć akcję szczepień nastolatków natychmiast po dopuszczenie jej przez FDA.

Dziennik "Jerusalem Post" poinformował wcześniej w środę, że w poniedziałek w Izraelu zgłoszono 356 nowych przypadków infekcji koronawirusem, a 0,9 proc. testów dało wynik pozytywny, co stanowi najniższy odsetek pozytywnych testów od czerwca 2020 roku.

Do tego dnia ponad 5,2 mln Izraelczyków otrzymało co najmniej pierwszą dawkę szczepionki przeciwko Covid-19, a ponad 4,7 mln otrzymało również drugą dawkę. Izrael liczy 9,3 mln mieszkańców.

Według mediów szybka realizacja programu szczepień w Izraelu jest możliwa dzięki wyjątkowej umowie z firmą Pfizer. Koncern zgodził się na szybkie dostarczanie większej liczby dawek w zamian za częściowy dostęp do obszernej bazy danych prowadzonej przez izraelskie kasy chorych.