Dworczyk: W tym tygodniu planujemy wykonać 1,6 mln szczepień

Przekroczyliśmy właśnie 10,3 mln łącznie wykonanych szczepień pierwszą i drugą dawką; w tym tygodniu planujemy wykonać 1,6 mln szczepień - powiedział w poniedziałek szef KPRM, pełnomocnik rządu ds. szczepień Michał Dworczyk.

Dworczyk wskazał, że te 10,3 mln szczepień, to efekt przyspieszania Narodowego Programu Szczepień, na tyle na ile pozwalają dostawy szczepionek.

Zwrócił uwagę na średni przyrost szczepień wykonywanych w ciągu tygodnia. "W zeszłym tygodniu, tym który właśnie się skończył, wykonaliśmy 1,4 mln szczepień. To oznacza, że w tej chwili średnie tempo szczepienia dzienne jest na poziomie 200 tys. wykonywanych iniekcji" - mówił.

"W tym tygodniu również planujemy dalsze przyspieszanie, planujemy wykonanie 1,6 mln szczepień pomimo tego, że mamy przed sobą majówkę" - zapowiedział Dworczyk.

Kolejne punkty szczepień powszechnych uruchamiane w miarę dostaw szczepionek do Polski

Kolejne punkty szczepień powszechnych są uruchamiane w miarę dostaw szczepionek do Polski. Jak tylko będą szczepionki, będziemy uruchamiali kolejne - zapewnił w czasie konferencji prasowej szef KPRM i koordynator programu krajowych szczepień Michał Dworczyk.

Dworczyk odniósł się do opóźnień w uruchamianiu kolejnych punktów szczepień powszechnych. Zaznaczył, że kolejne punkty będą pojawiać się na mapie, jak tylko będą realizowane dostawy.

"Te 6,5 tysiąca istniejących punktów szczepień populacyjnych uzupełniamy o punkty szczepień powszechnych. Są one uruchamiane w miarę dopływu do Polski szczepionek. Nie ma sensu uruchamiać punktów w sytuacji, w której tych szczepionek jeszcze nie ma" - stwierdził.

Poprosił samorządowców o zrozumienie i elastyczność w tej kwestii. Zapewnił, że "jak tylko będą szczepionki, będziemy uruchamiali kolejne punkty szczepień powszechnych".

"Natomiast zmniejszone dostawy będą miały wpływ na pewne - mam nadzieję nieduże - opóźnienia związane z uruchamianiem tych powszechnych punktów szczepień" - zaznaczył dalej.

Czy będą sankcje za niestawienie się na szczepienie?

Przypadki, gdy pacjenci nie pojawiają się na umówione szczepienie "na poziomie kwietnia" to ok. 1,5 proc. zarejestrowanych; to niezbyt duży odsetek, nie przewidujemy więc wprowadzenia żadnych sankcji; wierzymy w odpowiedzialność Polaków za siebie i innych - powiedział szef KPRM Michał Dworczyk.

Dworczyk był pytany na poniedziałkowej konferencji prasowej w Warszawie o przypadki, o których głośno w mediach społecznościowych, gdy przeciwnicy szczepień próbują blokować ten proces rejestrując się na szczepienie, by potem na nie się nie stawić i doprowadzić do zmarnowania dawki. Minister był pytany, jaka jest skala tego zjawiska i czy przewiduje się wprowadzenia sankcji dla osób, które nie stawią się na szczepienie bez podania istotnej przyczyny.

Szef KPRM i pełnomocnik rządu ds. szczepień odparł, że ten problem jest rządowi znany za sprawą właśnie mediów społecznościowych, gdzie - jak mówił - "są osoby skrajnie nieodpowiedzialne, które namawiają do takich działań".

"Polacy są natomiast ludźmi roztropnymi, rozsądnymi i odpowiedzialnymi. Widać, że to się w sposób realny nie przekłada na funkcjonowanie Narodowego Programu Szczepień" - zapewnił minister.

Dworczyk podkreślił, że temat był omawiany przez sztab w niedzielę i że weryfikowano też liczbę przypadków, gdy pacjent nie pojawia się na umówione szczepienie i "na poziomie kwietnia to jest ok. 1,5 proc. w stosunku do wszystkich osób zarejestrowanych". "W związku z tym jest to na szczęście niezbyt duży odsetek. Nie przewidujemy wprowadzenia żadnych sankcji; wierzymy w odpowiedzialność za siebie i innych" - dodał szef KPRM.

4 maja ruszy rejestracja na szczepienia przeciw COVID-19 w zakładach pracy

4 maja ruszy rejestracja na szczepienia przeciw COVID-19 w zakładach pracy. Warunkiem będzie zgromadzenie 300 osób – pracowników bądź pracowników i ich rodzin, chcących się zaszczepić – poinformował w poniedziałek szef KPRM Michał Dworczyk.

"Planujemy szczepienia w zakładach pracy. To będzie ważny kanał szczepień. (…) Przez ostatnie dni konsultowaliśmy i wypracowywaliśmy ostateczną wersję zasad, na jakich będzie się to odbywało" – mówił na konferencji prasowej w Warszawie szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i jednocześnie pełnomocnik rządu ds. programu szczepień.

Poinformował, że jeszcze w poniedziałek zasady te zostaną opublikowane na stronach rządowych.

"Wielkością pozwalającą na wejście do programu jest zgromadzenie 300 pracowników bądź pracowników i ich rodzin, którzy chcą się zaszczepić. Pozostałych informacji nie będę szczegółowo omawiał. Dzisiaj zostaną zawieszone na stronach rządowych" – powiedział Dworczyk.

"4 maja na stronie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa zawiśnie formularz zgłoszeniowy – bardzo prosty, bardzo krótki. Za pośrednictwem tego formularza zakłady pracy będą mogły zgłaszać chęć szczepienia" – dodał.

Dworczyk przekazał, że będzie decydowała kolejność zgłoszeń.

Zaznaczył jednocześnie, że w związku z ograniczeniami dostaw szczepionek w najbliższym czasie, nie ma obecnie możliwości precyzyjnego określenia, kiedy ruszą szczepienia w zakładach.

"W tej chwili nie jesteśmy w stanie precyzyjnie powiedzieć, że zaczniemy szczepienia, czy nawet pilotaż w zakładach pracy 12, 15 czy 20 maja. Musimy zaczekać aż się unormuje sytuacja z dostawami do Polski" – powiedział.

"Ruszamy z zapisany już 4 maja, dlatego, że wymaga to zawsze odrobiny czasu, by zakład pracy porozumiał się z wykonującym podmiotem działalność leczniczą, któremu zleca taką działalność" – wskazał. "Jesteśmy przekonani, że one rozpoczną się jeszcze w maju" – powiedział.

Nie będzie zmian w terminarzu rejestracji na szczepienia

Nie będzie żadnych zmian, jeśli chodzi o terminarz rejestracji na szczepienia przeciwko COVID-19 - zapewnił w poniedziałek szef KPRM Michał Dworczyk. Jak dodał, w przypadku powtarzających się opóźnień w dostawach szczepionek, mogą się nieco wydłużyć terminy oczekiwania na samo szczepienie.

Dworczyk pytany był podczas poniedziałkowej konferencji prasowej, czy w związku z opóźnieniami w dostawach szczepionek istnieje obawa, że zmienią się terminy rejestracji na szczepienia. Zgodnie z zapowiedziami do 10 maja każdy dorosły obywatel będzie mógł otrzymać e-skierowanie i będzie zapisać się na szczepienie przeciw COVID-19.

Na pytanie, czy ta data jest "zagrożona", szef KPRM odpowiedział: "9 maja nastąpią rejestracje ostatnich roczników na szczepienia i na pewno nie będzie żadnych zmian, jeśli chodzi o terminarz rejestracji".

Jak dodał, gdyby dostawy ze strony producentów opóźniały się, wówczas terminy w czasie tych rejestracji nieco się wydłużą. "Na to wpływu nie mamy" - podkreślił.

"Oczywiście rozmawiamy z tymi producentami na bieżąco. Deklaracje są takie, że opóźnienia obecne mają być nadrobione jeszcze w maju, ale my podchodzimy ostrożnie do tych wszystkich deklaracji, mając takie, a nie inne doświadczenia" - tłumaczył Dworczyk.

"Powtórzę - nie będzie żadnych zmian ani opóźnień w rejestracji, natomiast mogą się wydłużyć nieco terminy oczekiwania na samo szczepienie w przypadku, gdyby powtarzały się opóźnienia w dostawach szczepionek do Polski" - zaznaczył.

Szczepionki dla pracowników polskiej ambasady w Indiach

Planujemy wysłać w tym tygodniu LOT CARGO ze szczepionkami dla pracowników ambasady Polski w Indiach - powiedział w poniedziałek szef KPRM Michał Dworczyk. Przekazał także, że do Indii dotarły koncentratory tlenu i dodatkowy sprzęt dla polskiej placówki dyplomatycznej.

W niedzielę po południu do Polski przyleciał specjalny samolot, którym do Polski z Indii ewakuowany został ciężko chory na Covid polski dyplomata. Towarzyszyła mu jego rodzina: również chora ciężarna żona oraz czwórka dzieci.

Dworczyk był pytany podczas konferencji prasowej, czy rząd przewiduje ewakuację pracowników polskiej ambasady w Indiach.

"Jeśli chodzi o placówkę w New Delhi i naszych dyplomatów, to monitorujemy sytuację. Jeżeli gdziekolwiek na świecie miałaby miejsce sytuacja, gdzie polski dyplomata potrzebuje takiej pomocy, jak ostatnio, to będziemy udzielać takiej pomocy" - zadeklarował szef KPRM.

Dworczyk przekazał, że samolot, który ewakuował polskiego dyplomatę z Indii, przywiózł do polskiej ambasady koncentratory tlenu, dodatkowy sprzęt, który - jego zdaniem - "może być potrzebny ambasadzie, w tej sytuacji, w której są Indie".

"Wiem, że niektóre z tych koncentratorów zostały użyczone innym placówkom, które mają podobne potrzeby i chorych pracowników" - dodał minister.

Dworczyk zapowiedział, że rząd planuje wysłać w tym tygodniu szczepionki dla pracowników polskiej ambasady w Indiach. "Planujemy, żeby LOT-em CARGO do Indii wysłać w tym tygodniu szczepionki, tak, żeby wszyscy nasi pracownicy, personel, został zaszczepiony przeciwko COVID-19" - oświadczył szef KPRM.

W Indiach zanotowano po raz piąty z rzędu rekordowo wysoką liczbę nowych zakażeń koronawirusem w ciągu doby - 352 991. To najwyższy wskaźnik na całym świecie. Liczba zgonów w tym samym czasie również była rekordowo wysoka - 2812. Łączna liczba zmarłych wzrosła do 195 123 - podało ministerstwo zdrowia tego kraju.

"Namawiamy wszystkich, by rejestrowali się na szczepienia"

Namawiamy wszystkich, by rejestrowali się na szczepienia; my będziemy z Narodowym Programem Szczepień cały czas przyspieszać, jak tylko będą nam pozwalały na to dostawy szczepionek do Polski - powiedział w poniedziałek szef KPRM, pełnomocnik rządu ds. szczepień Michał Dworczyk.

Dworczyk przypomniał na konferencji prasowej, że w poniedziałek została uruchomiona rejestracja na szczepienia przeciwko Covid-19 dla kolejnych dwóch roczników: 1974 i 1975. "W konsekwencji tego mogą się rejestrować na szczepienia wszystkie osoby powyżej 46. roku życia" - zaznaczył.

"System działa bez zakłóceń. Wszystkich państwa namawiamy do tego, żeby korzystać z tej możliwości, rejestrować się na szczepienia, a my będziemy z programem cały czas przyspieszać, jak tylko będą nam pozwalały na to dostawy szczepionek do Polski" - oświadczył szef KPRM.

Podkreślił, że zaangażowanie punktów szczepień, personelu medycznego, lekarzy, pielęgniarek jest olbrzymie. "Za to wszystko bardzo serdecznie dziękujemy" - dodał minister.

Dworczyk: Jedyną drogą do wyjścia z pandemii jest dobrze zrealizowany Narodowy Program Szczepień

Każda aktywność, która ma na celu popularyzację szczepień i zwiększenie liczby osób, które chcą się zaszczepić jest korzystne; jedyną drogą do wyjścia z pandemii jest dobrze zrealizowany Narodowy Program Szczepień - powiedział szef KPRM Michał Dworczyk.

Szef KPRM był pytany na konferencji prasowej w poniedziałek o wątpliwości jakie zgłaszają lekarze w związku ze spotem mającym zachęcać do szczepień przeciwko COVID-19;lekarze zwracają uwagę, że w spocie pokazane jest nieprawidłowo miejsce podania szczepionki.

"Nie jestem lekarzem, więc nie chcę komentować procedur medycznych. Natomiast jedno jest pewne - każda aktywność, która ma na celu popularyzację szczepień i zwiększenie liczby osób, które chcą się zaszczepić jest korzystna dlatego, że jedyną drogą do wyjścia z pandemii jest właśnie dobrze zrealizowany Narodowy Program Szczepień" - powiedział Dworczyk.

W środę na posiedzeniu Rządowego Zespołu Kryzysowego zapadną decyzje ws. odmrażania gospodarki

W środę o godz. 10 odbędzie się posiedzenie Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, na którym zapadną ostateczne decyzje w sprawie odmrażania gospodarki - poinformował w poniedziałek szef KPRM, pełnomocnik rządu ds.programu szczepień Michał Dworczyk.

Dworczyk pytany był na konferencji prasowej o harmonogram dotyczący odmrażania gospodarki oraz czy w najbliższą środę właściciele m.in. restauracji i klubów fitness dowiedzą się, kiedy będą mogli wrócić do pracy.

"W środę o godzinie 10 odbędzie się posiedzenie Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Tam zapadną ostateczne decyzje. I w zależności od ich ostatecznego kształtu, również dotyczącego tego terminarza, te decyzje zostaną w środę zaprezentowane" - odpowiedział szef KPRM.

Od poniedziałku w 11 województwach: małopolskim, pomorskim, zachodniopomorskim, lubelskim, kujawsko-pomorskim, warmińsko-mazurskim, mazowieckim, podkarpackim, świętokrzyskim, podlaskim i lubuskim, znów mogą działać salony urody, fryzjerskie i kosmetyczne. Nadal zamknięte są sklepy w galeriach handlowych, kluby fitness, siłownie, kina, muzea czy teatry.

Natomiast w woj.: śląskim, dolnośląskim, wielkopolskim, łódzkim i opolskim utrzymane są wszystkie wcześniejsze obostrzenia.