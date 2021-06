Luzowanie obostrzeń od 6 do 25 czerwca

Od 6 do 25 czerwca przedłużone zostaną obecne zasady, dodatkowo:

Przywrócona zostanie możliwość prowadzenia w tradycyjny sposób targów, konferencji, wystaw - z limitem 1 osoby na 15 mkw.

Sale zabaw dla dzieci zostaną otwarte– z limitem 1 osoba na 15 mkw.

Imprezy, wesela, zgromadzenia publiczne – limit zwiększony z 50 do 150 osób

Transport zbiorowy – limit osób zwiększony do 75 proc. obłożenia danego środka transportu, z obowiązkiem zakrywania ust i nosa

Do wszystkich limitów, również obecnie obowiązujących, nie są wliczane osoby w pełni zaszczepione.

W zależności od sytuacji epidemicznej szczegóły luzowania mogą podlegać korektom.

Niedzielski poinformował, że zasady epidemiczne na okres 26 czerwca - 31 sierpnia zostaną przedstawione w przyszłym tygodniu.

Osoby zaszczepione będą musiały okazać dowód szczepienia

To po stronie osoby, która jest zaszczepiona, jest konieczność udowodnienia, że jest zaszczepiona albo posiada certyfikat UCC. Obecnie takim dowodem jest wydruk z IKP, po 10 czerwca dowodem będzie aplikacja mobilna - powiedział w środę minister zdrowia Adam Niedzielski.

Jak zaznaczył minister zdrowia, osoby zaszczepione, które nie będą wliczane do limitów osób mogących uczestniczyć w imprezach, będą musiały okazać dowód szczepienia.

"Oczywiście to zawsze jest odpowiedzialnością osoby, która deklaruje, że jest zaszczepiona. To po jej stronie jest możliwość czy koniczność udowodnienia, że jest zaszczepiona albo ma po prostu certyfikat (unijny certyfikat Covid-19 UCC - PAP)" - stwierdził Niedzielski.

Doprecyzował, że obecnie takim dowodem posiadania certyfikatu UCC jest wydruk pobrany z Internetowego Konta Pacjenta, jednak po 10 czerwca będzie dostępna aplikacja mobilna, która pozwala na potwierdzenie posiadania certyfikatu.

"Po 10 czerwca będzie można korzystać z takiej specjalnej aplikacji. Ona jest możliwa do zainstalowania na każdym telefonie i to umożliwia odczyt" - poinformował minister zdrowia.

Niedzielski wyjaśnił, że to organizator imprezy będzie zobowiązany do sprawdzania, czy dany uczestnik posiada taki certyfikat, a uczestnik - do udowodnienia, że go posiada.

Szczepienia dzieci w wieku 12-15 lat

7 czerwca zostaną wystawione e-skierowania na szczepienie przeciwko COVID-19 dzieci w wieku od 12 do 15 lat - przekazał szef KPRM, pełnomocnik rządu ds. narodowego programu szczepień Michał Dworczyk.

Od 7 czerwca rozpocznie się szczepienie dzieci w wieku od 12 do 15 lat przeciwko COVID-19. Dworczyk podczas konferencji pod KPRM został zapytany o rejestrację, bo wciąż rodzice zwracają uwagę na brak skierowań. "Właśnie 7 (czerwca) zostaną wystawione e-skierowania" - powiedział. "Będą szczepienia odbywały się na tych samych zasadach, co dla młodzieży w wieku 16-18 lat" - dodał.

"Nie przewidujemy żadnych zmian, ani trudności, ponieważ już przetrenowaliśmy, mówiąc kolokwialnie, zapisy osób niepełnoletnich w ostatnich tygodniach, kiedy to młodzież w wieku 16-18 lat mogła się rejestrować i szczepić" - podkreślił szef KPRM.

Wniosek o rozszerzenie stosowania szczepionki Pfizer/BioNTech przeciw COVID-19 dla dzieci w wieku od 12 do 15 lat Europejska Agencja Leków (EMA) zatwierdziła w ubiegły piątek. W poniedziałek na profilu @szczepimysie na Twitterze poinformowano, że na posiedzeniu Rady Medycznej przy premierze została przyjęta rekomendacja o szczepieniu dzieci wieku od 12 do 15 lat.

EMA podała, że zalecane stosowanie szczepionki Comirnaty przeciwko COVID-19 u dzieci w wieku 12-15 lat będzie takie samo, jak u osób w wieku 16 lat i starszych. (PAP)

Pandemia odpuszcza

Obserwujemy spadek liczby zakażeń i hospitalizacji, coraz mniejszy jest również odsetek pozytywnych testów na Covid-19; można powiedzieć, że pandemia odpuszcza we wszystkich obszarach - mówił w środę minister zdrowia Adam Niedzielski.

Niedzielski podczas środowej konferencji prasowej podsumował aktualną sytuację epidemiczną w kraju. Zwrócił uwagę na spadającą liczbę zakażeń, liczby hospitalizacji oraz że coraz mniejsza jest "trafialność" testów, czyli odsetek pozytywnych testów na koronawirusa.

Jak wskazał, "dzisiejszy wynik" to ok. 600 zakażeń przy ok. 55 tys. przeprowadzonych badań. "To pokazuje, że odsetek trafialnych badań jest mniej więcej 1-procentowy. To rzeczywiście wielkości stosunkowo najmniejsze, z jakimi mieliśmy do czynienia w trakcie całej epidemii" - zauważył.

Zwracał uwagę też na średnie z ostatnich tygodni wskazując, że widać bardzo wysoki spadek dynamiki zakażeń. "Jeśli popatrzymy na dwa ostatnie tygodnie to średnia liczba zakażeń, mimo że jesteśmy już na takim niskim poziomie, na poziomie poniżej 1000 zakażeń dziennie, ona jest nadal bardzo wysoka, bo jest rzędu 44-45 proc. W ostatnich tygodniach na stałe obserwowaliśmy, że ten spadek był w tak dużym tempie" - mówił.

Zaznaczył, że to pozytywna wiadomość, gdyż od początku maja realizowany jest "taki bardzo odważny program luzowania obostrzeń dotyczących wszystkich dziedzin gospodarki, życia społecznego". "Nie przekłada się to (...) na wzrost liczby zakażeń" - powiedział.

Niedzielski mówił ponadto o spadku liczby zgonów z powodu Covid-19. Jak mówił w tej chwili średniotygodniowa liczba zgonów jest poniżej 100. "Mieliśmy takie czasy, kiedy ta liczba wahała się nawet powyżej 500-600, więc rzeczywiście pandemia - można powiedzieć - odpuszcza we wszystkich obszarach" - ocenił.

Spadek hospitalizacji

Minister wskazał też, że zmniejszenie intensywności pandemii widać w liczbie hospitalizacji. "Mamy tutaj bardzo radykalny spadek. Ostatni tydzień to jest spadek hospitalizacji rzędu 5 tys. łóżek, ale w poprzednich tygodniach ten spadek liczby hospitalizacji był nawet rzędu 8 tys., to był takich rekordowy tydzień" - mówił.

Niedzielski dodał, że do spadku liczy hospitalizacji dostosowywany jest spadek wielkości infrastruktury przeznaczonej na walkę z Covid. "W ciągu już ponad półtora miesiąca udało nam się zmniejszyć tę infrastrukturę przeznaczoną na walkę z covid o blisko 20 tys. łóżek" - powiedział.

Niedzielski zaznaczył, że prowadzone są rozmowy z wojewodami i MSWiA, by "jednak pewien poziom minimalny zabezpieczenia covidowego miał miejsce i żeby był naszym zabezpieczeniem nie tylko na okres wakacyjny, ale przede wszystkim na okres powakacyjny, kiedy wrócimy do pełnej mobilności.

Szpitale tymczasowe

W każdym województwie będzie szpital tymczasowy, przy czym przynajmniej na Mazowszu więcej niż jeden - poinformował w środę minister zdrowia Adam Niedzielski. Jak wyjaśnił, decyzja ta ma związek m.in. z przygotowaniem zabezpieczenia na okres wrześniowy.

Minister zdrowia na briefingu zapytany został, ile szpitali tymczasowych pozostanie w każdym województwie. "Decyzja w tej chwili jest taka, że w każdym województwie będzie jeden szpital tymczasowy, którego operatorem będzie szpital wiodący, który też będzie miał te obowiązki covidowe, przy czym przynajmniej na Mazowszu szpitali tymczasowych będzie więcej niż jeden" - wyjaśnił.

Jak wskazał, utrzymanie minimalnej infrastruktury w każdym regionie związane jest z przewidywaniami na okres wrześniowy, gdy więcej czasu będziemy spędzać w zamkniętych przestrzeniach, w szkole, w pracy. "Chcemy być przygotowani na to i mieć po prostu zabezpieczenie" - dodał Niedzielski.