Dzięki technologii życie staje się łatwiejsze, a opieka zdrowotna nie jest wyjątkiem. Odbiór wyników badań, recepty i skierowania, sprawdzenie historii leczenia, dawkowanie leków – to wszystko można załatwić bez wychodzenia z domu, co ma szczególne znaczenie teraz, w czasie pandemii. To w dużej mierze zasługa Funduszy Europejskich z Programu Polska Cyfrowa. Dzięki nim m.in. serwis pacjent.gov.pl i Internetowe Konto Pacjenta (IKP) rozwinęły się tak szybko.

Innowacyjne e-usługi Reklama IKP to rewolucyjne, a jednocześnie darmowe narzędzie, z którego może w pełni skorzystać każdy, kto skończył 18 lat i posiada PESEL. Na IKP zgromadzone są dane z różnych źródeł, dzięki czemu zarówno lekarz, jak i pacjent mają wgląd w dokumentację medyczną. Ale to nie wszystko. Można tam też np. złożyć wnioski (np. o wydanie karty EKUZ) czy pobrać Unijny Certyfikat COVID-19. E-recepty już niemal dwa lata temu zastąpiły papierowe. Mają wiele zalet: nie można ich zgubić, zmniejszają prawdopodobieństwo pomyłki przy wydawaniu leku, są dostępne dla pacjenta od razu po teleporadzie na IKP albo w SMS-ie. E-skierowania, zapisane na IKP, oszczędzają czas pacjentów – nie trzeba już dostarczać przy zapisach wersji papierowej, wystarcza PIN podany przy rejestracji. Zmniejszają także kolejki do lekarzy, uniemożliwiając zapisanie się w kilku miejscach na podstawie jednego skierowania. Brakuje w tekście powiązania tych dwóch obszarów e-zdrowia i e-państwa W stronę e-państwa sądów, tworzenie aplikacji usprawniających obsługę petentów w gminach, ale także ogromne projekty, jak Dzięki projektom z Programu Polska Cyfrowa coraz większa część rzeczywistości staje się wirtualna! Projekty są bardzo różnorodne i dotyczą unowocześnienia m.in. szkolnictwa dziedzictwa kulturowego czy zasobów nauki . Zmiany zachodzą też w administracji. Środki unijne umożliwiają, ale także ogromne projekty, jak portal RP , który będzie głównym serwisem polskiego rządu. Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej i budżetu państwa. Autor: Jan Bugdalski