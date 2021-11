Instytut w związku z pojawieniem się nowego wariantu zalecił oprócz szczepień, stosowanie tych samych kroków prewencyjnych, co w przypadku wcześniejszych wariantów. To, jak przypomniano, zachowanie dystansu co najmniej jednego metra, noszenie maseczki w miejscach zamkniętych oraz zatłoczonych, częste mycie rąk.

W komunikacie zaznacza się, że wszystkie warianty koronawirusa, włącznie z dominującą obecnie Deltą w wymiarze globalnym, mogą spowodować ciężki przebieg choroby lub śmierć, a niezbędne dla zmniejszenia tego ryzyka są szczepionki.

Poniedziałkowe dane z Włoch to 65 zgonów na Covid-19 i prawie 8 tysięcy nowych przypadków zakażeń stwierdzonych ostatniej doby w tradycyjnie mniejszej w niedzielę liczbie testów; wykonano ich 276 tysięcy.

Rośnie liczba osób w szpitalach; jest ich około 5800, w tym 669 na intensywnej terapii.

Obecnie zarejestrowanych zakażonych jest 190 tysięcy.

Łączna liczba zgonów w kraju od początku pandemii wzrosła do 133 739.

Prezes związku włoskich gmin Antonio Decaro poinformował, że burmistrzowie miast zwrócili się do rządu z wnioskiem o wprowadzenie obowiązku noszenia maseczek na zewnątrz od 6 grudnia do 15 stycznia.