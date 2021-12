Andrzej Tretyn, biolog i biotechnolog, profesor zwyczajny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, kierownik Katedry Fizjologii Roślin i Biotechnologii. Konsultant naukowy w laboratorium NZOZ Pracowni Genetyki Nowotworowej w Toruniu.

Naukowcy straszyli, straszyli – no i mamy. Nowy wariant koronawirusa, który umyka naszym przeciwciałom.

Epitopy to po prostu wyeksponowane miejsca w strukturze tego białka – zwanego również białkiem S – do którego mogą podłączyć się przeciwciała.

Tyle że reakcja organizmu na trzecią dawkę to nie to samo, co reakcja na pierwszą. Nasz organizm nie musi się już zastanawiać, czy to wróg, czy nie. Ten został już rozpoznany wcześniej. To nie jest pierwsze starcie. Obrona – w tym przypadku limfocyty B, czyli jeden z typów komórek układu odpornościowego, który odpowiada za produkcję przeciwciał – jest przygotowana na kolejny atak.